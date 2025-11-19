"Konstytucja uwiera Prawo i Sprawiedliwość i prezydenta Karola Nawrockiego. Oni chcieliby mieć taką władzę, jaką ma premier Orban na Węgrzech. Władze mają współpracować, a nie sobie przeszkadzać. O tym jasno mówi konstytucja" – stwierdził w Popołudniowej rozmowie w RMF FM prof. Marcin Matczak, prawnik i wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego. Ocenił, że "prezydent szantażuje sędziów", czym nawiązał do decyzji Karola Nawrockiego o odmowie podpisania nominacji 46 sędziów.

"Władza ma współpracować, o tym mówi konstytucja"

Znany prawnik i wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego prof. Marcin Matczak był pytany przez prowadzącego Popołudniową rozmowę w RMF FM Piotra Salaka o to, czy konstytucja faktycznie nakłada "nakaz" współpracy między prezydentem a rządem.

Często w narracji populistycznej - a ja uważam, że narracja PiS-u i prezydenta Karola Nawrockiego jest bardzo populistyczna - Ci ludzie się przedstawiają jako tacy mityczni reprezentanci narodu, którzy wiedzą, co dla narodu jest dobre. Jest jedno miejsce, w którym dobro narodu jest zdefiniowane - to jest właśnie konstytucja. Tam jest mowa o tym, że władze mają współpracować a nie sobie wkładać kije w szprychy - stwierdził, podkreślając znaczenie konstytucji w ustroju demokratycznym.

Prawnik ostro o PiS-ie: Uwiera ich konstytucja

Nie szczędził gorzkich słów pod adresem obecnej opozycji, która w latach 2015-2023 sprawowała władzę w Polsce, a także aktualnego prezydenta RP Karola Nawrockiego.

Podkreślił, że władze mają ze sobą współpracować, a nie sobie przeszkadzać. O tym jasno mówi konstytucja - stwierdził.





Pat konstytucyjny. "Trudna sytuacja, ale nie tragiczna"

Matczak komentując tzw. Pat konstytucyjny, w odniesieniu do wyraźnego konfliktu między dwiema głównymi partiami politycznymi w Polsce (PiS i KO) i skrajnie odmienny pogląd tych ugrupowań na kwestię funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, oświadczył, że "sytuacja jest trudna, ale nie jest tragiczna".

Pozytywnie za to wypowiedział się na temat działań aktualnego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Waldemara Żurka, który w trakcie sprawowania władzy przez rząd Donalda Tuska zastąpił na tym stanowisku byłego rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara.

Prof. Matczak o ministrze Żurku: Zmierza w stronę zakończenia konfliktu w wymiarze sprawiedliwości

Zmierza w kierunku zakończenia konfliktu w wymiarze sprawiedliwości. Na decyzję prezydenta, który zapowiedział, że nie powoła sędziów, która w moim odczucie jest głęboko niekonstytucyjna, bo nie szanuje niezależności sądownictwa minister Żurek mówi: to ja zwiększę liczbę etatów asystenckich. To jest troska o dobro obywateli, a nie o swoje ego - podkreślił.

Tyrada pod adresem prezydenta. "Inwazja na trzecią władzę"

W Popołudniowej rozmowie w RMF FM, której gościem był prof. Marcin Matczak pojawił się także wątek odmowy podpisania nominacja dla 46 sędziów, który niedawno ogłosił prezydent Karol Nawrocki.

Prawnik na antenie radia zarzucił głowie państwa, że podjął decyzję "niekonstytucyjną". Trybunał Konstytucyjny wyraźnie powiedział, że prezydent ma możliwość odmowy (podpisania nominacji dla sędziów - red.), ale w ramach wartości konstytucyjnych. Prezydent odmówił dlatego, że nie podoba mu się pogląd prawny na kwestię neosędziów - ocenił.

Dodał, że "prezydent Nawrocki powiedział sędziom: dopóki nie będziecie mieli poglądu prawnego na to kto jest, a kto nie jest neosędzią, takiego jak ja, to nie będziecie sędziami".

Prezydent Nawrocki szantażuje sędziów, ale nie tylko tych 46, ale wszystkich sędziów. To jest inwazja na trzecią władzę i naruszenie co najmniej trzech artykułów konstytucji - podsumował tyradę pod adresem głowy państwa prof. Marcin Matczak.

Prof. Matczak: Andrzej Duda złamał konstytucję wielokrotnie

Nie obyło się także bez nawiązania do prezydentury poprzednika Karola Nawrockiego, którego działania w zakresie wymiaru sprawiedliwości wykładowca Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego niejednokrotnie krytykował. W Popołudniowej rozmowie w RMF FM zrobił to kolejny raz.

Prezydent Andrzej Duda złamał konstytucję wielokrotnie, prezydent Karol Nawrocki zaczyna powoli to robić - stwierdził. Dopytywany o to, czy wymiar sprawiedliwości w takiej kondycji, jak obecnie, da się usprawnić w ciągu sześciu miesięcy zaprzeczył.

Nie wiem czy to się da naprawić w 5 lat - podsumował.