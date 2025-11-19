Do Sejmu trafił prezydencki projekt nowelizacji ustawy o Funduszu Medycznym. Zakłada on, że szpitale otrzymają wsparcie na przygotowanie infrastruktury potrzebnej w sytuacjach kryzysowych, w tym podczas działań wojennych. Pieniądze mają pochodzić z nowego subfunduszu w Funduszu Medycznym.

Prezydencki projekt nowelizacji ustawy o Funduszu Medycznym zakłada utworzenie dwóch nowych subfunduszy: infrastruktury bezpieczeństwa oraz chorób rzadkich dzieci.

Subfundusz infrastruktury bezpieczeństwa ma finansować inwestycje zapewniające ciągłość i bezpieczeństwo systemu ochrony zdrowia, także w sytuacjach kryzysowych, np. wojennych.

Subfundusz chorób rzadkich dzieci ma zapewnić finansowanie innowacyjnego leczenia oraz dostęp do sierocych produktów leczniczych.

Prezydencki projekt nowelizacji ustawy o Funduszu Medycznym zakłada utworzenie dwóch nowych subfunduszy w ramach Funduszu Medycznego: infrastruktury bezpieczeństwa i chorób rzadkich dzieci.

Kolejne z proponowanych rozwiązań zwiększa limit kwoty możliwej do przekazania NFZ w 2025 r. z Funduszu Medycznego. W uzasadnieniu podkreślono, że jest to interwencja w sytuacji "faktycznej utraty płynności" przez NFZ. Zaznaczono, że według Ogólnopolskiego Zrzeszenia Szpitali Onkologicznych zaległość w płatności dla tych placówek na koniec września to 1,35 mld zł. Podkreślono, że na 12 listopada na koncie Funduszu Medycznego zgromadzonych było 7 mld zł, a prognozowany stan środków na koniec roku to 4,4 mld zł.

"Inicjatywa pana prezydenta ma na celu dostosowanie narzędzi Funduszu Medycznego do aktualnych wyzwań, aby skutecznie wspierać bezpieczeństwo zdrowotne obywateli oraz stabilność całego systemu" - podkreślono w uzasadnieniu.

Jak działałby subfundusz bezpieczeństwa

W uzasadnieniu zaznaczono także, że subfundusz bezpieczeństwa finansowałby inwestycje związane z zapewnieniem ciągłości i bezpieczeństwa systemu ochrony zdrowia w sytuacjach kryzysowych, w tym działań wojennych.

Projekt zakłada, że programy inwestycyjne będzie ustanawiała Rada Ministrów na wniosek ministra zdrowia, a dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji celowej. Wnioski miałyby być oceniane w drodze konkursu, a kryteria oceny muszą uzyskać pozytywną opinię ministra obrony narodowej, ministra spraw wewnętrznych i administracji publicznej oraz szefa Kancelarii Prezydenta.

500 mln zł dotacji z subfunduszu chorób rzadkich u dzieci

Z kolei subfundusz chorób rzadkich u dzieci ma zapewnić finansowanie innowacyjnego leczenia, w tym dostęp do sierocych produktów leczniczych. Projekt zakłada, że Rada Ministrów przyjmie "Plan dla Chorób Rzadkich u Dzieci" do końca 2026 r., który będzie przeglądany co dwa lata. Roczna kwota dotacji z subfunduszu Narodowego Funduszu Zdrowia wynosiłaby do 500 mln zł i byłaby waloryzowana co roku - zakłada projekt.

Projekt prezydencki przewiduje, że maksymalna wysokość środków przekazanych z Funduszu Medycznego do NFZ na finasowanie świadczeń dla dzieci w 2025 r. nie może być wyższa niż 4,4 mld zł. Oznacza to podniesienie limitu możliwych do przekazania NFZ pieniędzy w 2025 r.

Ponadto minimalne wpłaty z budżetu państwa na Fundusz Medyczny w latach 2025-2029 zostaną zwiększone o blisko 30 proc. W uzasadnieniu podkreślono, że w tym okresie Fundusz Medyczny zostanie zasilony kwotą co najmniej 26,1 mld zł.

Prezydencki projekt zakłada także wykorzystanie Funduszu Medycznego na poprawę jakości teleinformatycznej obsługi pacjentów, w tym stworzenie Centrum Obsługi Pacjenta.

Nowelizacja miałaby wejść w życie 15 grudnia 2025 r.

Prezydencki projekt wpłynął do Sejmu we wtorek.