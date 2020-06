„Spekuluje się, że najtrudniejszą sytuację ma Szymon Hołownia, bo on nie ma dzisiaj takich wyników sondażowych, które dawałyby mu pewność, że będzie miał szansę walczyć z Andrzejem Dudą w II turze, w związku z tym tutaj się będą pojawiały spekulacje na kogo ewentualnie mogły by pójść te głosy. W jakim stopniu głosy Szymona Hołowni poszłyby na konto osoby, która będzie walczyć z Andrzejem Dudą w II turze, bo to, że będzie II tura, to jest raczej dzisiaj sytuacja niekwestionowana” - powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM prof. Wawrzyniec Konarski, politolog.

