"Ponad 5 tys. razy w każdym miesiącu dzwonią dzieci na telefon zaufania, ponad 1,5 tys. osób pisze do nas wiadomości i wtedy pomagamy im online" – mówiła podczas Popołudniowej Rozmowy w RMF FM dr Monika Sajkowska. Przyznała, że podczas lockdownu Fundacja, prowadząca telefon zaufania dla dzieci rejestruje więcej połączeń i wiadomości.

Dr Monika Sajkowska / Jakub Kamiński / PAP

Telefon działa od 11 lat i zawsze więcej dzieci czeka na pomoc, niż może ją dostać. Nie zawsze szybko jesteśmy w stanie odpisać. Od pandemii to natężenie jest większe. I dzieci częściej piszą, niż dzwonią - tłumaczyła prezes fundacji Dajemy Dzieciom Silę. Jak zauważyła, wzrost liczby wiadomości może wynikać z tego, że dzieci - przez to, ze pozostają w domach z rodzicami i bliskimi - nie mają zapewnionej dostatecznej intymności, by np. móc porozmawiać przez telefon.

Dr Sajkowska: W kwietniu mieliśmy 78 interwencji w obliczu zagrożenia życia

Więcej, niż zwykle było interwencji związanych z tym, że dzieci alarmowały o tym, że chcą skończyć ze sobą - mówiła w Popołudniowej rozmowie w RMF FM prezes fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. W kwietniu mieliśmy 78 interwencji w obliczu zagrożenia życia - dzieci dzwoniły i mówiły, że chcą odebrać sobie życie - dodała.

Wyjaśniając zasady działania telefonu zaufania zapewniła, że co do zasady - telefony są anonimowe. Jeżeli dzieci zdecydują się odtajnić swoje dane, wtedy możemy próbować działać w ich imieniu - tłumaczyła dr Monika Sajkowska. Jeśli zagrożone jest życie i zdrowie dziecka, mamy porozumienie z Komendą Główną Policji - ona odtajnia numer, identyfikuje to dziecko i wysyła patrol policji. Jak przyznaje gość Marcina Zaborskiego - dzięki temu wielu dramatom udało się zapobiec.

Marcin Zaborski nawiązał w rozmowie do akcji, która prowadzi fundacja - "Za drzwiami". Zapytał swojego gościa o to, co jest najczęstszą przyczyną tego, że dorośli, otoczenie, nie reagują na krzywdę dziecka, która dzieje się często w sąsiedztwie. Barierą jest norma prywatności, nie jesteśmy czasem też pewni, że dobrze interpretujemy te hałasy za ścianą i nie chcemy być oskarżeni o nieuzasadnioną reakcję. Ale zawsze lepiej popełnić taki błąd, niż pozwolić na to, że może tam się stać krzywda - apelowała dr Sajkowska w Popołudniowej rozmowie w RMF FM.

Marcin Zaborski zapytał również swojego gościa o stan polskiej psychiatrii dziecięcej - czy widzi sposób na polepszenie sytuacji? Więcej kompetentnych osób, które mogłyby być na pierwszym froncie kontaktu z dzieckiem. Zasoby psychiatrów dziecięcych, to bardzo niewielka liczba specjalistów. Ale nie oni muszą być pierwszą linią kontaktu. Muszą być psychologowie, którzy powinni potrafić pomóc dziecku - przekonywała dr Sajkowska

TELEFON ZAUFANIA 116 111