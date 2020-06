Sytuacja jest kluczowa i krytyczna, bo za kilka godzin może być ogłoszona daty wyborów. Uważam, że musimy się skupić na kampanii wyborczej i musimy wykorzystać ostatnie godziny prekampanii na dobre zaplanowanie kolejnych dni – przekonywał Grzegorz Schetyna w Porannej rozmowie w RMF FM. Na pytania Roberta Mazurka o to, dlaczego jest nielojalny wobec Platformy Obywatelskiej, co miało się objawiać w torpedowaniu kandydatury Małgorzaty Kidawy-Błońskiej odpowiedział stanowczo: „Jestem lojalny wobec PO. To partia, którą zakładałem”.

