"Te nieodbyte wybory 10 maja wprowadziły nas w stan pozaprawny, pozakonstytucyjny. Konstytucja, a byłem jednym ze współautorów tej konstytucji, nie przewiduje w ogóle takiej sytuacji, że ogłoszone wybory się nie odbędą" - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM senator Koalicji Obywatelskiej Marek Borowski.

Wideo youtube

Audio POSŁUCHAJ ROZMOWY MARCINA ZABORSKIEGO Z MARKIEM BOROWSKIM Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Gość Marcina Zaborskiego powiedział, że osobiście jest zwolennikiem oparcia organizacji wyborów na uchwale Państwowej Komisji Wyborczej, według której nieodbyte wybory "są bliskie sytuacji, kiedy nie zgłosił się żaden kandydat". Pan premier Mateusz Morawiecki stosuje tutaj jednak jakąś obstrukcję, ponieważ do dzisiaj nie polecił opublikować w Dzienniku Ustaw tej uchwały. To jest skandal, to jest właśnie obstrukcja. Nie wiem, dlaczego to robi. My właściwie pracujemy nad ustawą, która ma się oprzeć na tej uchwale PKW. Tymczasem ta uchwała prawnie nie istnieje - zaznaczył.

Powiedział, że w tygodniu senatorowie pracowali nad ustawą wyborczą około 10 godzin, jednak nie udało się jej uchwalić, gdyż "wymagała opinii ekspertów". Ekspertom daliśmy minimalny czas - 3 dni - na sporządzenie tej ekspertyzy i stąd wzięło się to przedłużenie - mówił.

Marek Borowski zaznaczył także, że nie poprze senackiej poprawki, która miałaby doprowadzić do wyborów prezydenckich dopiero po zakończeniu kadencji Andrzeja Dudy. Nie należy przeciągać tych wyborów i należy je odbyć na podstawie uchwały PKW, czyli w tej chwili termin 28 czerwca jawi się jako jedyny realny, jeśli cały proces ma się skończyć przed 6 sierpnia - powiedział. Ta poprawka wydłuża tę procedurę, a poza tym, gdyby ją przyjąć i gdyby to wszystko poszło, to potem mielibyśmy konflikt, czy obowiązki prezydenta ma przejąć marszałek Sejmu czy Senatu - dodał.

Przyznaje, że dobrze jednak, że "dobrze, że ta poprawka została zgłoszona i zostanie wyjaśniona, dlatego że niektórzy konstytucjonaliści uważali, że jest to jedyne rozwiązanie konstytucyjne".