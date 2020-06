„Wygląda na to, że kiedy nastał ten nastrój, że wychodzimy z pandemii, to coraz więcej ludzi chce iść do wyborów” – ocenił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM senator PSL, Jan Filip Libicki. Komentując spadek Władysława Kosiniaka-Kamysza w sondażach, mówił: „Nie ma co ukrywać, że żywił się tymi wszystkimi, którzy byli zniechęceni do kandydatury Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Dzisiaj Rafał Trzaskowski ich pozbierał, to jest jasne”. Senator dodał również z przekonaniem, że to nie sondaże wygrywają wybory i komentował: „Czekają nas niespodzianki”.

Pytany o to, czy nie ma wątpliwości co do wyborów odpowiadał, że wątpliwości pozostały. Kiedy słyszę głos pana Andrzeja Sośnierza, że minister Szumowski się myli - mamy 150 tys. zarażonych i nie słyszę żadnego dementi, że to pan Sośnierz się myli, to zastanawiam się, czy nie pójdziemy do wyborów w środku pandemii - ocenił.

Marcin Zaborski pytał swojego gościa o to, czy opozycja umówiła się z PiS-em, że nikt nie będzie podważał wyborów. Temu miała służyć poprawka, którą złożył, a później wycofał minister Kamiński. Abyśmy poznali opinię konstytucjonalistów. Żeby się jasno wypowiedzieli, czy pani Witek ma prawo - skoro nie zrobiła tego w 14 dni po nieopublikowanej uchwały PKW - ogłosić w każdym innym terminie te wybory, czy musi czekać na opróżnienie urzędu prezydenta - odpowiedział senator. Jak przekonywał, ekspertyzy konstytucjonalistów, którzy zaopiniowali ustawę były ważne. One wskazują wyraźnie, że nikt nie będzie mógł w sposób skuteczny podważyć wyborów przed SN, jeżeli zostaną one przeprowadzone zgodnie z obowiązującym prawem.

Jan Filip Libicki komentował w Popołudniowej rozmowie w RMF FM spadki, jakie notuje Władysław Kosiniak-Kamysz w najnowszych sondażach prezydenckich. Nie ma co ukrywać, że Władysław Kosiniak-Kamysz żywił się tymi wszystkimi, którzy byli zniechęceni do kandydatury Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Dzisiaj Rafał Trzaskowski ich pozbierał, to jest jasne.

Jeżeli patrzymy z punktu widzenia takiego, że były nadzieje, że Kosiniak wejdzie do tej drugiej tury, to wiadomo, że jest smutno, że sondaże są jakie są. Pamiętajmy, że to nie sondaże wygrywają wybory - dodał senator. Pytanie, jak to będzie jak dojdzie do prawdziwych wyborów. Czekają nas niespodzianki.