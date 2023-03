PiS potrafi bardzo skutecznie, z ogromnym cynizmem, ubrać się teraz w szaty obrońców Jana Pawła II po to, by wygrać wybory. To jest ich myśl główna. Takich obrońców to ja bym Janowi Pawłowi II nie życzył - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM były prezydent Bronisław Komorowski. Gość Marka Tejchmana mówił też o wątpliwościach polityków PO w tej sprawie.

W czwartek Sejm przyjął uchwałę w obronie dobrego imienia Jana Pawła II w związku z reportażem TVN24 "Franciszkańska 3". Jak głosowałby w tej sprawie były prezydent? Na szczęście nie jestem posłem i nie mam tego rodzaju dylematu, jak głosować. To głosowanie ujawniło bardzo duże różnice wewnętrzne i pewien kłopot, szczególnie opozycji, jak się zachować w sytuacji, kiedy PiS od razu wiedział, że złapał wiatr w żagle. PiS wie, że może to zagospodarować czysto politycznie, wyborczo. Po stronie opozycji są bardzo różne podejścia - mówił Komorowski.

Czego chce w tej sprawie Platforma Obywatelska? Trudno w tej sprawie coś chcieć. To są sprawy, które idą przez serca i wyznania osób. Platforma jest pod tym względem zróżnicowaną partią, więc rozumiem te wątpliwości kolegów - stwierdził były prezydent.

Radziłbym się raczej skupić na stopniu bezwzględności PiS-u, który jest skłonny i potrafi bardzo skutecznie, z ogromnym cynizmem, ubrać się teraz w szaty obrońców Jana Pawła II po to, by wygrać wybory. To jest ich myśl główna. Takich obrońców to ja bym Janowi Pawłowi II nie życzył - podkreślił.

Jak dodał, "od tych spraw politycy powinni się trzymać jak najdalej". To nie są sprawy dla polityków. Radziłbym to Kościołowi, aby nie korzystał z tego rodzaju podpórek politycznych, bo to się źle dla Kościoła skończy - zaznaczył. Odnoszę wrażenie, że w tych kwestiach reakcji partii politycznych na reportaż zamieszczony w TVN-ie najmniej chodzi o pedofilię, a na pewno PiS-owi - najmniej - mówił Komorowski.

Komorowski: Powinna powstać komisja jak we Francji

Były prezydent zaproponował, by w Polsce powstała specjalna komisja, która mogłaby pomóc rozliczyć bolesne sprawy z przeszłości. Chciałbym bardzo, aby powstała komisja tak, jak powstała za zgodą i przy współpracy Kościoła katolickiego francuskiego, która to komisja zajmuje się kwestiami pedofilii w wymiarze zarówno historycznym, jak i współczesnym. Dostała dostęp do wszystkich praktycznie archiwów kościelnych, a składa się tylko z osób świeckich i nie politycznych. I ta komisja rzeczywiście może zaproponować nie tylko rozpatrzenie wszystkich najbardziej trudnych i często bardzo bolesnych kwestii w historii, ale także i proponować rozwiązania na przyszłość - powiedział Komorowski.

W związku z reportażem o działaniach Karola Wojtyły w sprawie pedofilii powrócił temat archiwów SB. Komorowski zauważył, "co się dziwnego zrobiło w Polsce". Dawniej zwolennicy pełnej wiary w archiwa SB-eckie i pełnej ich jawności, dzisiaj kwestionują. Byli zwolennikami, gdy to mogło dotyczyć ich przeciwników politycznych. PiS dzisiaj mówi odwrotnie, jak to dotyka Kościoła albo naszych kolegów, zachowajmy ostrożność i umiar. Ale jest i proces odwrotny. Dawni przeciwnicy dawania jakiejkolwiek wiary w archiwa SB-eckie, dzisiaj mówią: mamy nareszcie kawę na ławę i wierzą tym archiwom w pełni - mówił były prezydent.

Jak podkreślił, "nic nie zaszkodzi wielkości Jana Pawła II. Jego zasług nikt nie wymaże. Jemu nie zaszkodzą także jego rysy i grzechy. A na pewno nie zaszkodzi prawda" - stwierdził.