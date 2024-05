Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie Kamila Gasiuk-Pihowicz, posłanka Koalicji Obywatelskiej, przewodnicząca sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Porozmawiamy z nią m.in. o nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Zapytamy też o to, jak ocenia naprawę praworządności w Polsce.

Kamila Gasiuk-Pihowicz / Szymon Pulcyn / PAP

Senat poparł w ubiegłym tygodniu nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa , zgodnie z którą wszyscy sędziowie w Polsce, a nie Sejm, będą wybierać 15 członków-sędziów KRS. Senat opowiedział się też za poprawką, by kandydatami do KRS mogli być tzw. neosędziowie, czyli powołani już po dokonanych przez Prawo i Sprawiedliwość zmianach w KRS w grudniu 2017 r. Spotkało się to z krytyką ze strony stowarzyszeń sędziów i prokuratorów.

W środę rano miało się z kolei odbyć posiedzenie sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, która miała się zająć rozpatrzeniem uchwały Senatu w sprawie tej nowelizacji. Posiedzenie zostało jednak odwołane. O tym m.in. Marek Tejchman porozmawia z Kamilą Gasiuk-Pihowicz.

Posłankę KO zapytamy również, jak ocenia naprawę praworządności w Polsce, czy jest zadowolona z tempa zmian i dlaczego kandyduje do Parlamentu Europejskiego.

