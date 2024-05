Jakub Jaworowski został nowym szefem resortu aktywów państwowych. Bardzo nam zależy, żeby spółki Skarbu Państwa prowadziły z rządem przemyślaną strategię na rzecz polskiej gospodarki - powiedział w piątek premier Donald Tusk, ogłaszając nominację.

Szef rządu przypomniał, że Jaworowski był sekretarzem stanu w rządzie premier Ewy Kopacz. Ekonomista, finansista, historyk, więc mimo młodego wieku człowiek renesansu, będzie odpowiadał za aktywa państwowe - mówił premier.

Krzysztof Paszyk zastąpił Krzysztofa Hetmana na stanowisku ministra rozwoju i technologii.

Premier Donald Tusk przedstawiając w piątek nowego ministra, wyraził nadzieję, że "będzie świetnie kontynuował" pracę jaką w resorcie rozwoju i technologii rozpoczął Krzysztof Hetman.

Szef rządu pokreślił, że Krzysztof Paszyk jest doświadczonym parlamentarzystą. Będziemy też razem pilnowali tej synergii pomiędzy partiami koalicyjnymi. Przy jego doświadczeniu politycznym, to będzie także bezcenny wkład w pracę rządu. Rządy koalicyjne mają to do siebie, że często więcej czasu poświęcają na jakieś utarczki, niż na pracę. Krzysztof Paszyk jest jedną z tych osób, która gwarantuje, że będziemy dalej pracowali raczej właśnie w sposób jednolity i taki synergetyczny - ocenił Tusk.