“Będziemy bardzo zabiegać o komisarza ds. obrony, który będzie przygotowywał nie tylko strategię na czas pokoju, ale będzie też rozpoznawał zagrożenia" – powiedziała PAP była premier Ewa Kopacz, pytana o to, jakiego reprezentanta w Komisji Europejskiej powinna mieć Polska po wyborach do europarlamentu. Kopacz walczy o europoselski mandat z pierwszego miejsca na liście Koalicji Obywatelskiej w Wielkopolsce.

Ewa Kopacz / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Dopytywana, czy potrafi wskazać kandydata na komisarza UE ds. obrony, Ewa Kopcz nie odpowiedziała wprost. Podkreśliła, że taką kandydaturę wysunie premier polskiego rządu.



Jako polityk niewątpliwie znam takie osoby, które mają doświadczenie i z obronności, i z polityki zagranicznej - zaznaczyła.



Zapytana przez PAP o to, jak jej zdaniem powinna wyglądać wspólna polityka obronna UE, Kopacz powiedziała, że "wspólnie będziemy silniejsi niż pojedynczo".

Jeśli mówimy o produkcji zbrojeniowej, to ta produkcja będzie silniejsza, kiedy będziemy rozdzielać między sobą pewne dziedziny. Jedni będą lepsi w budowaniu dronów, inni - tak jak my - w produkcji prochu i karabinków - powiedziała była premier.



Nie wiem, co przez ostatnie lata kupowano, ale wydaje mi się, że przez te 5 lat stało się dużo złego. Polski przemysł obronny niestety został przez poprzedników mocno nadszarpnięty, żeby nie powiedzieć: zniszczony - zauważyła Kopacz.

Ewa Kopacz walczy o reelekcję do PE z okręgu obejmującego Wielkopolskę. Jest jedynką na liście Koalicji Obywatelskiej.

W dniach 6-9 czerwca w państwach Unii Europejskiej odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. W wybranych zostanie 720 europosłów na 5-letnią kadencję.

W Polsce do urn pójdziemy 9 czerwca. Wybierzemy 53 europosłów. Państwa Unii Europejskiej mogą mieć w Parlamencie Europejskim od 6 do 96 posłów.

W wyborach do Parlamentu Europejskiego Polska podzielona jest na 13 okręgów wyborczych. W podziale mandatów będą brały udział komitety wyborcze, które w skali kraju przekroczą 5 procent.