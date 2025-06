Które resorty dotknie rekonstrukcja rządu? Co z przyszłością Poczty Polskiej i PKP Cargo? Jaka ma być docelowa rola Ministerstwa Aktywów Państwowych? W jaki sposób sprawnie nadzorować branże, np. przemysł zbrojeniowy? Między innymi te pytania usłyszy w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Jakub Jaworowski, minister aktywów państwowych.

Wideo youtube

Z Jakubem Jaworowskim porozmawiamy też o finansowaniu transformacji energetycznej. Zapytamy również, co w praktyce oznacza zapowiadana "profesjonalizacja rad nadzorczych" i po co fuzja Banku Pekao S.A. i PZU. Nie zabraknie także pytań o postulat ponownego przeliczenia głosów i problemów w koalicji rządzącej.

