Jak wyjść z konstytucyjnego pata między prezydentem a rządem? Jak uzdrowić system sprawiedliwości? Czy prezydent Karol Nawrocki naruszył konstytucję, wstrzymując sędziowskie nominacje? Czy Polska potrzebuje nowej konstytucji? M.in. o to Piotr Salak zapyta w Popołudniowej rozmowie w RMF FM prof. Marcina Matczaka z Wydziału Prawa i Administracji UW. Zapraszamy!

Prof. Marcin Matczak, Wydział Prawa i Administracji UW / Mikołaj Poruszek / RMF24

Prezydent Karol Nawrocki odmówił w minionym tygodniu nominacji 46 sędziów i zapowiadał, że przez najbliższe pięć lat żaden sędzia, który kwestionuje konstytucyjne uprawnienia prezydenta, polską konstytucję i polski system prawny, nie może liczyć na nominację sędziowską i awans.

Czy prezydent Karol Nawrocki naruszył konstytucję, wstrzymując sędziowskie nominacje? Jak wyjść z konstytucyjnego pata między prezydentem a rządem? Prof. Marcina Matczaka zapytamy także, jak w sytuacji sporu politycznego uzdrowić system sprawiedliwości. Porozmawiamy także czy Polska potrzebuje nowej ustawy zasadniczej.

Popołudniowa rozmowa w RMF FM - prof. Marcin Matczak

