Według byłego szefa polskiego MSZ wysadzenie rurociągu Nord Stream nie może być traktowane jako przestępstwo, ale jako prowadzenie wojny sprawiedliwej i obronnej z rosyjskim agresorem. Paweł Jabłoński w Popołudniowej rozmowie w RMF FM pochwalił decyzję sędziego, który postanowił o niewydawaniu Wołodymyra Żurawlowa Niemcom.

Jednym z wątków Popołudniowej rozmowy w RMF FM były najnowsze doniesienia, że nie dojdzie do spotkania Władimira Putina z Donaldem Trumpem . Wydaje się, że Amerykanie ponownie zderzyli się z rosyjską ścianą i ponownie musieli uznać, że Moskwa o pokoju w Ukrainie na razie nie myśli. Głośno jest jednak o sposobie, w jaki Trump miał potraktować Wołodymyra Zełenskiego, nakazując mu oddanie Putinowi terytoriów Donbasu. Piotr Salak pytał swojego rozmówcę o sposób uprawiania polityki przez amerykańskiego prezydenta.

Nie skupiam się na formie - komentował Paweł Jabłoński sposób uprawiania polityki przez Donalda Trumpa. W interesie Polski jest zatrzymanie Rosji jak najdalej od nas, w interesie Polski jest porażka Rosji w tej wojnie - stwierdził były szef dyplomacji, dodając, że oczywiście na razie nie wiadomo, czy te cele zostaną osiągnięte.

Jabłoński o sabotażu Nord Stream

Polski sąd nie zgodził się na wydanie stronie niemieckiej podejrzanego o wysadzenie Nord Stream Wołodymyra Żurawlowa i uchylił mu tymczasowy areszt.

Tę decyzję zdecydowanie popiera Paweł Jabłoński, który uważa zniszczenie gazociągu za akt obronny wobec rosyjskiego agresora.

Atak na Nord Stream to nie przestępstwo - stwierdził, powołując się na uzasadnienie obrońcy Żurawlowa, który uznał rosyjski Nord Stream i Nord Stream 2 za elementy infrastruktury, wspierającej machinę wojenną Władimira Putina.

Bardzo dobra decyzja, bardzo też ważne uzasadnienie, które myślę, że przejdzie do historii polskiego orzecznictwa - powiedział polityk PiS.

Były wiceminister podkreślił, że nie można mówić o akcie terroru międzynarodowego, jak twierdzą niektórzy komentatorzy czy rosyjscy propagandyści.

To nie był żaden akt terroru międzynarodowego, tylko akt dywersji wojennej usprawiedliwiony międzynarodowym prawem konfliktów zbrojnych - dodał.

Jabłoński jest też zdecydowanym przeciwnikiem wpuszczania do polskiej przestrzeni powietrznej rosyjskich samolotów, nawet tych, które przewoziłyby Putina, zmierzającego na negocjacje pokojowe.

Woś i sprawa systemu Pegasus

Michał Woś jako wiceszef MS złożył we wrześniu 2017 r. do resortu finansów wniosek o zmianę planu finansowego FS w celu przekazania 25 mln na zakup Pegasusa. W tej sprawie wpłynął akt oskarżenia wobec byłego wiceszefa resortu sprawiedliwości.

To jest hucpa polityczna. Woś nie wziął pieniędzy dla siebie. Przekazał 25 milionów złotych do CBA, by kupić system, który miały wszystkie kraje Unii. Fundusz Sprawiedliwości jest funduszem celowym, jego celem jest m.in. przeciwdziałanie przestępczości - powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Paweł Jabłoński, zapytany o sprawę.

Co ze związkami partnerskimi?

Były wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński odniósł się do projektu ustawy o związkach partnerskich. Polityk sprzeciwił się wprowadzeniu tego rozwiązania, argumentując, że nie zapewni ono odpowiedniej ochrony dzieci i kobiet.

Jeżeli zostanie wprowadzony tego typu mechanizm, który zakłada, że to nie jest małżeństwo, tylko jakiś związek łatwiejszy do zawarcia i rozwiązania - to co się stanie, gdy w takim związku pojawią się dzieci? - pytał Paweł Jabłoński.

Małżeństwo ma funkcję ochronną. Chroni kobiety i dzieci, które są zwykle stroną słabszą. Zapewnia obowiązek alimentacyjny i domniemanie ojcostwa. Związek partnerski tego nie daje - dodał.

Polityk tłumaczył, że w jego opinii brak regulacji dotyczących dzieci w związkach partnerskich może prowadzić do problemów prawnych i społecznych.

Co się dzieje, jeśli po kilku latach jeden z partnerów stwierdzi, że odchodzi? Co wtedy z dziećmi, co z alimentami? - pytał poseł PiS.

Jak podkreślił, małżeństwo jest instytucją, która ma jasno określone obowiązki i skutki prawne, a jego zdaniem projekt związków partnerskich takich zabezpieczeń nie przewiduje.