"Nie żałuję. Po 3 miesiącach wróciła mi energia do działania, mogę przestać skupiać się na wojnach frakcji wewnątrz Koalicji Obywatelskiej, a mogę skupiać się nad tym, by budować lepszy plan dla Polski" - tak Paulina Hennig-Kloska komentuje w Popołudniowej rozmowie w RMF FM swoje przejście do Polski 2050. Dopytywana przez Marcina Zaborskiego o to, czy Róża Thun będzie pierwszą europosłanką tej partii, Hennig-Kloska stwierdziła: "Nic mi nie wiadomo na ten temat". Jak równocześnie podkreśliła, Thun jest osobą dość powszechnie szanowaną w Polsce 2050.

