Będziemy się odwoływać do sądu koleżeńskiego od decyzji zarządu PO o wykluczeniu z partii - oświadczyli na konferencji prasowej w Krakowie posłowie Ireneusz Raś i Paweł Zalewski. Obaj zostali w piątek wykluczeni z PO. Zarząd partii uzasadniał to "działaniem na szkodę Platformy". Raś i Zalewski podpisali niedawno list ponad 50 parlamentarzystów PO i KO, w którym znalazł się m.in. apel o zmiany w partii.

Podjąłem decyzję i Paweł też, że będziemy się odwoływać do sądu koleżeńskiego, bo to jest jedyne ciało statutowe, które powinno tę sprawę naprawdę rozstrzygnąć i powinno wysłuchać zarówno nas, jak i pana (Borysa) Budki, pana (Sławomira) Nitrasa i kolegów - powiedział Raś na wspólnej z Zalewskim konferencji na krakowskim rynku.

Z szacunku dla naszych koleżanek i kolegów, którzy dzwonili do nas, robimy ten gest, odwołujemy się do sądu koleżeńskiego - dodał.

Zdaniem Rasia, "zapis, z którego skorzystał przewodniczący Budka, to jest taki przycisk atomowy w sytuacji, kiedy komuś stawiano grube zarzuty". Nawet jednak w takich sytuacjach podejmowano najpierw decyzje o zawieszeniu w prawach członka. Teraz - jak ocenił - zarząd podjął "zamówienie polityczne".

Odwołanie w czwartek

W czwartek na ręce przewodniczącej sądu koleżeńskiego przekażemy nasze odwołanie i mamy nadzieję na uczciwy sąd - mówił Raś.

Sprzeciwiamy się prywatyzacji Platformy przez Borysa Budkę i sekretarza (partii, Marcina) Kierwińskiego - powiedział Zalewski. Z odpowiedzialności za naszych wyborców i wierności temu, co robiliśmy przez ostatnie lata będziemy się odwoływać i jestem przekonany, że koleżanki i koledzy z sądu koleżeńskiego inaczej zupełnie spojrzą na argumenty przewodniczącego Budki i sekretarza Kierwińskiego - dodał.

Raś oburzał się też na słowa rzecznika PO Jana Grabca, że wyrzucenie obu z partii, to przejaw "wiosennych porządków" w PO. To jest przyrównanie nas do śmieci. To jest język rynsztoku, którego w Platformie nie było od 20 lat - podkreślił.

Dlaczego Raś i Zalewski zostali wykluczeni?

Zarząd Krajowy PO podjął w piątek decyzję o usunięciu z partii Pawła Zalewskiego i Ireneusza Rasia.



Na wniosek przewodniczącego PO Borysa Budki zostały podjęte decyzje personalne o wykluczeniu z partii posła Ireneusza Rasia i posła Pawła Zalewskiego za działanie na szkodę Platformy, polegające na wielokrotnym kwestionowaniu decyzji władz partii, przy jednoczesnym braku udziału w debacie podczas obrad ciał kolegialnych takich jak Rada Krajowa czy klub parlamentarny - poinformował w piątek PAP rzecznik PO Jan Grabiec.

Zostałem wyrzucony z PO na wniosek Borysa Budki, właśnie poinformował mnie o tym Marcin Kierwiński. Nikt ze mną nie rozmawiał, nie wiedziałem o wniosku, nie miałem możliwości się bronić, nie znam zarzutów. Jak nazwać taką procedurę, taki sąd? Czy takie są standardy PO? Czy o to nam chodziło? - napisał wtedy Paweł Zalewski na Twitterze.

Nikt ze mną nie rozmawiał, nikt nie powiedział dlaczego, nikt mnie nie poinformował o wyrzuceniu z PO - mówił w piątek Ireneusz Raś w rozmowie z RMF FM.





Raś i Zalewski w ostatnich dniach krytykowali kierownictwo Platformy Obywatelskiej, domagając się m.in. zmiany przewodniczącego, którym obecnie jest Borys Budka. Posłowie byli także sygnatariuszami listu parlamentarzystów klubu Koalicji Obywatelskiej, w którym apelowano o podjęcie "poważnej debaty", prowadzącej do "wieloaspektowej przemiany wewnętrznej". Bez daleko idących zmian nie mamy szans utrzymania pozycji lidera opozycji, a w przyszłości wygrania wyborów - przekonują autorzy listu.

Raś: W ostatnim czasie PO skręciła w lewo. Ja na ten skręt się nie wybieram Piotr Szydłowski / RMF FM

Pod listem podpisanych jest kilkudziesięciu parlamentarzystów w tym m.in. były lider partii Grzegorz Schetyna oraz obecny wiceprzewodniczący PO Bartosz Arłukowicz i szef senackiego klubu KO Marcin Bosacki, a także były szef klubu PO Sławomir Neumann. Podpisani są też posłowie i senatorowie, którzy nie są członkami PO: Grzegorz Napieralski, Witold Zembaczyński czy senator Zygmunt Frankiewicz.

Ireneusz Raś nie zgadzał się też z decyzją kierownictwa PO w sprawie unijnego Funduszu Odbudowy i Krajowego Planu Odbudowy. Koalicja Obywatelska wstrzymała się wtedy od głosu (poza Franciszkiem Sterczewskim, który nie należy do PO, ale jest w klubie parlamentarnym KO). Raś nie wziął udziału w głosowaniu.

Ten program jest ważny dla Polski. Władze klubu i partii negocjowały i na końcu stało się tak, że postanowiono się wstrzymać od głosu. W takich głosowaniach wstrzymywanie się jest złe - oceniał. Wolałem nie wziąć udziału w głosowaniu, niż wstrzymać się od głosu. Gdyby nie dyscyplina klubowa, to zapewne głosowałbym za - tłumaczył.

Zgodnie z badaniem United Surveys dla RMF FM i "DGP" 38 proc. Polaków uważa, że Koalicja Obywatelska straciła w oczach wyborców wstrzymując się od głosu w sprawie ratyfikacji decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE.

Róża Thun odchodzi z PO

Dziś z kolei europosłanka PO Róża Thun poinformowała, że odchodzi z Platformy. "Złożyłam dzisiaj rezygnację z członkostwa w Platformie Obywatelskiej na ręce przewodniczącego regionu Małopolski, Aleksandra Miszalskiego. Poprosiłam go o skreślenie z listy członków PO" - przekazała w oświadczeniu wygłoszonym w mediach społecznościowych europosłanka Róża Thun.



"Moje decyzje coraz częściej rozchodzą się z tym, jak głosuje nasza delegacja Platformy Obywatelskiej w Parlamencie Europejskim. Proces ten trwa już od dawna" - oświadczyła Thun.



Europosłanka przedstawiła także w swojej ocenie znaczące przykłady różnic między nią a stanowiskiem zajmowanym przez PO.



"Z Platformą Obywatelską w głosowaniach różniłam się w sposób zasadniczy. Często z zarządem mojej partii. Dotyczyły te głosowania takich rzeczy, jak przyjmowanie uchodźców oraz otaczanie ich opieką prawną i humanitarną. Ta sama sytuacja powtórzyła się przy rezolucji nawołującej polski rząd do przestrzegania prawa" - przyznała Róża Thun. W oświadczeniu napisała także, iż często nie podzielała decyzji Platformy w głosowaniach dotyczących łowiectwa, polityki rolnej, ochrony lasów, a także połowu ryb.

"Jestem zwolenniczką bezkompromisowości tam, gdzie chodzi o obronę praworządności oraz dużo ostrzejszego kursu w dziedzinie ochrony środowiska" - poinformowała Thun.

"Kumulacją było dla mnie ostatnie, głośne rozwiązanie wybrane przez PO, a mianowicie wstrzymanie się od głosu, przy ratyfikacji decyzji Rady Europejskiej dotyczącej zgody na tzw. Fundusz Odbudowy" - czytamy w oświadczeniu.

Europosłanka napisała również iż, nie zgadza się na to, żeby "słabo prowadzone rozgrywki międzypartyjne odbywały się kosztem projektów, mających na celu wsparcie w kryzysie setek milionów obywatelki europejskich, w tym również polskich".

Według Róży Thun, w przypadku wielu sytuacji w Platformie brakowało debaty i solidarnego stanowiska. Europosłanka w oświadczeniu wyraziła nadzieję, że jej rezygnacja z członkostwa w PO będzie "impulsem do refleksji wewnątrz partii".

