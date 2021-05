"Oczekiwałem od Borysa Budki, że energię sportową, którą posiada, przełoży również na energię w polityce. Nie widzę tego, jestem rozczarowany" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Ireneusz Raś w kontekście szefa Platformy Obywatelskiej. "W ostatnich tygodniach zastanawiałem się nad tym, kto mógłby wszystkie rodziny PO zjednoczyć i dać wiarę w to, że nasza praca może w perspektywie najbliższych miesięcy może przynieść dobry rezultat, nie tylko sondażowy. Radosław Sikorski to byłaby zmiana, która dawałaby szansę na dojrzałe przejście do ofensywny" - przyznał poseł PO.

Raś o liście parlamentarzystów PO: To nie jest żółta kartka, a już pomarańczowa

"Podpisałem list 51 patriotów Platformy Obywatelskiej, a nie rozłamowców, zatroskanych o los tej partii i jej pozycję. To jest skala, która do tej pory nie miała miejsca. To nie jest żółta kartka dla osób rządzących PO, to jest już pomarańczowa kartka" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Ireneusz Raś. "Co ma oznaczać wasze ostrzeżenie?" - zapytał posła PO Robert Mazurek. "Trzeba usiąść i porozmawiać, jak to ma wyglądać. Nie możemy się dowiadywać z prasy o pewnych działaniach ważnych osób zarządzających PO, że podejmują oni jakieś działania zewnętrzne. Mowa tutaj np. o Campusie Polska Przyszłość" - odpowiedział polityk.



Ireneusz Raś: PO zdecydowała się na zjazd na lewo. To jest błąd

"Kiedy Platforma zdecydowała się na zjazd na lewo, za daleki według mnie, mówiłem, że to jest błąd" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Ireneusz Raś.

"Mówi o tym dzisiaj też Bronisław Komorowski, według którego trzeba odbudować mocne centrum, żeby wygrać z PiS-em" - zaznaczył poseł PO.

"Uważam, że Budka zbyt dużo komunikuje z dnia na dzień, a za mało pracuje nad pewnymi kwestiami, które mogłyby nas łączyć. Przede wszystkim musimy powiedzieć, kim dziś jest Platforma Obywatelska" - przyznał poseł PO.

"W ostatnich tygodniach zastanawiałem się nad tym, kto mógłby wszystkie rodziny PO zjednoczyć i dać wiarę w to, że nasza praca może w perspektywie najbliższych miesięcy może przynieść dobry rezultat nie tylko sondażowy. To Radosław Sikorski. Znam tego polityka, jest barwny i doświadczony. Radosław Sikorski to byłaby zmiana, która dawałaby szansę na dojrzałe przejście do ofensywny" - dodał.

