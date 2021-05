"Bunt oficerów pokładowych” – tak poseł Platformy Obywatelskiej Bogusław Sonik mówi o dyskusji na temat przywództwa Borysa Budki w partii. Gość Porannej rozmowy w RMF FM twierdzi, że Budka ma poparcie w wielu regionach i przypomina, że o wyborze szefa PO decydują wszyscy członkowie ugrupowania. Niemniej jednak dziś na wieczornym posiedzeniu klubu PO zostanie podjęta debata wokół propozycji dymisji Borysa Budki. „Należy dać szansę Borysowi Budce” – uważa poseł Sonik. Jednocześnie radzi Borysowi Budce, by wykorzystał fakt, że jesienią są wybory i stanął w szranki.

Sonik o debacie wokół przywództwa Budki: Bunt oficerów pokładowych Karolina Bereza / RMF FM

Odejście Róży Thun z PO nie jest dla Bogusława Sonika zaskoczeniem. Twierdzi, że "w Krakowie już od jesieni mówiło się, że szuka ona kontaktu z Hołownią, który chce mieć swoje przedstawicielstwo w Parlamencie Europejskim". On sam, jak twierdzi, nie rozmawiał z Hołownią ani z jego przedstawicielami. "Ja nie odbyłem żadnej rozmowy ani z Szymonem Hołownią, ani z przedstawicielem Szymona Hołowni" - odpowiedział Sonik.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sonik o debacie wokół przywództwa Budki: Bunt oficerów pokładowych

Sonik: Wstrzymanie się przez PO w głosowaniu nad Funduszem Odbudowy to był zły wybór

"To był zły wybór. Należy rozdzielić dwie rzeczy - europejski fundusz i sposób korzystania z niego. Ja wystosowałem pismo do KE, otrzymałem odpowiedź o gwarancjach, jakie są dane do tego, aby kontrolować każdy wydatek" - mówił Bogusław Sonik w internetowej części Porannej rozmowy w RMF FM, pytany o to, dlaczego Platforma Obywatelska postanowiła wstrzymać się od głosu przy ratyfikacji Funduszu Odbudowy. "Przeważyła taktyka polskopolityczna, że skoro rząd nie ma większości, to pokażemy to, że jest to rząd mniejszościowy. A skoro jest rządem mniejszościowym, to trzeba stworzyć nowy rząd, w tej konstelacji nazywanym technicznym i wtedy już ratyfikować ten fundusz" - dodał poseł PO.

W programie padło też pytanie o wyjście z Platformy jej konserwatywnych posłów i założenie przez nich osobnego klubu parlamentarnego. "W polityce to byłoby ciekawe posunięcie, ale dzisiaj jest nierealne. Osoby, które spotykają się na forum grupy konserwatystów są głębokimi patriotami Platformy. Byli jej założycielami i są przywiązani do formacji, która tworzyli i są przekonani, że miejsce konserwatystów jest w PO" - powiedział Sonik.