Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała do Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia akt oskarżenia przeciwko m.in. b. prezesowi Orlen S.A Danielowi Obajtkowi w sprawie dotyczącej zawarcia przez Orlen umów na usługi detektywistyczne.

/ RMF24

Daniel Obajtek, były prezes Orlenu, został oskarżony o nadużycie uprawnień i wyrządzenie szkody majątkowej spółce.

Chodzi o zlecenie usług detektywistycznych za 393 600 zł bez przetargu.

Usługi miały dotyczyć walki z nieuczciwą konkurencją, ale według prokuratury służyły prywatnym celom Obajtka.

Zbigniew L., były dyrektor w Orlenie, oraz Wojciech K., właściciel firmy detektywistycznej, również usłyszeli zarzuty.

Parlament Europejski wyraził zgodę na pociągnięcie Obajtka do odpowiedzialności karnej.

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Wystawienie aktu oskrażenia jest efektem wcześniejszego wniosku o uchylenie immunitetu byłemu prezesowi Orlenu, a obecnie europosłowi Prawa i Sprawiedliwości Danielowi Obajtkowi, który został skierowany do Parlamentu Europejskiego 19 grudnia 2024 roku przez ówczesnego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Adama Bodnara. Sprawa dotyczy niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści osobistej.

Jak informowała w grudniu Prokuratura Generalna, chodzi o zawarcie przez Orlen dwóch umów na usługi detektywistyczne z firmą wskazaną przez Obajtka. Z ustaleń prokuratora wynika, że wcześniej ta firma świadczyła usługi w zakresie osobistej ochrony Obajtka i jego majątku. 12 listopada Obajtek usłyszał zarzuty.

Poza Obajtkiem akt oskarżenia został skierowany również przeciwko Zbigniewowi L. - byłemu Dyrektorowi Biura Kontroli i Bezpieczeństwa w Orlen S.A. i Wojciechowi K. - właścicielowi firmy detektywistycznej.

"Broniłem interesów koncernu"

Nie przyznałem się do winy. Broniłem interesów koncernu. Wysłuchałem tego, co miałem wysłuchać i generalnie nie zgadzam się z opinią prokuratury, decyzją w tym zakresie. (...) Będę się bronił, dochodził swoich praw - mówił Obajtek 12 listopada po wyjściu z prokuratury.