"Nie do końca wiemy, co jest uzgadniane. Dyplomację widzimy w katalogu bieżących, dynamicznych wpisów np. na X. Niekoniecznie wiemy, co jest za kurtyną. Mogą być tam różne rzeczy. Chciałbym widzieć Ukrainę w pokoju, ale bez wpływów rosyjskich. O to idzie gra" - powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Krzysztof Gawkowski, wicepremier, minister cyfryzacji z Lewicy. "Dobrze, że prezydent Trump informuje prezydenta Zełenskiego o rozmowach, które się toczą. Dobrze, że wróciła pewna normalizacja stosunków Kijów-Waszyngton" - dodał.

Dążenie do sprawiedliwego pokoju czy wojna mocarstw?

Nikt z nas nie jest w stanie uwierzyć w żadne dobre słowo prezydenta Putina. Polityka amerykańska jest dzisiaj nastawiona na komunikaty wewnętrzne: jak zakończyć konflikt, jak zawiesić wojnę. Dla mnie najważniejsze jest, żeby było to po stronie ukraińskiej dobrze przyjęte i żeby Ukraina była dalej suwerennym i niezależnym państwem. Rozumiem prezydenta Zełenskiego - powiedział Krzysztof Gawkowski, komentując wczorajszą rozmowę prezydenta Rosji i prezydenta USA.

USA nie ukrywały, że za prezydentury Donalda Trumpa wrócą do polityki transakcyjnej. Trzeba się do tych warunków przyzwyczaić, dlatego tak ważne jest dla Europy, żeby się uzbroić (…). Mam takie poczucie, że Europa przespała trzy lata wojny na to, by dokonać potrzebnych zbrojeń - stwierdził wicepremier.

Czy ws. Ukrainy polscy politycy mówią jednym głosem?

Polska w sprawie tego, co się dzieje na Ukrainie - bez względu na to, kto rządził - miała takie samo zdanie: Ukraina musi być suwerenna i niezależna po zakończeniu tego konfliktu. Musi się wybronić z tego ataku Rosji - powiedział polityk.

Marek Tejchman zauważył, że jednak Konfederacja mówi innym głosem.

Mam dla wszystkich, którzy dzisiaj myślą, że warto byłoby puścić oko do Rosji - choć nie wierzę, że to duża grupa - pytanie: zastanówcie się państwo, co by było, gdyby w okolicy Przemyśla, w Medyce albo w innym miejscu na granicy stali rosyjscy żołnierze? Co by było, gdybyśmy nie mieli frontu 500, 700 km od naszej granicy, tylko kilometr? Co by było, gdyby Ukraina i Białoruś były pod dyktatem politycznym Putina i gdyby polska granica była polem wejścia na polskie terytorium? Wszystkich przed tym przestrzegam. To czysty populizm - powiedział Krzysztof Gawkowski.

Co do Konfederacji. Siać populizm jest łatwo, ale jak przychodzi armia, wojsko i jest wojna, to wtedy ten populizm kończy się źle - powiedział gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM.

Polityk odniósł się także do spekulacji, że do Ukrainy miałyby być wysłane polskie wojska.

Polską racją stanu nie jest wysyłanie wojsk na Ukrainę, a logistyczne zabezpieczenie i wsparcie tych oddziałów, które chcą tam być (…). Stabilizatorami powinny być armie, które stoją dalej od granicy z Rosją, a nie polska armia - stwierdził Krzysztof Gawkowski.

"Rosyjskie czołgi w cyberprzestrzeni już stoją"

W Polsce mamy zagrożenie wojenne. Jest to zagrożenie, bo jesteśmy państwem przyfrontowym. Musimy się zbroić - powiedział wicepremier.

W cyberprzestrzeni już mamy wojnę hybrydową, atakują nas. Rosyjskie czołgi w cyberprzestrzeni już stoją. Przypominam szpital sprzed tygodnia ( cyberatak na krakowski szpital MSWiA , który na pewien czas sparaliżował pracę placówki - przyp. red.), przypominam infrastrukturę krytyczną - dodał.

Nikt nie prowokuje Amerykanów. Sojusz transatlantycki jest i będzie trwał (…). Podatek cyfrowy jest już w różnych państwach. To Austria, Francja, Wielka Brytania. Nie cofnę się przed żadnymi groźbami amerykańskiego dyplomaty. W Polsce pisze się prawo polskim językiem - zaznaczył wicepremier.

Marek Tejchman przypomniał, że podatkowi cyfrowemu sprzeciwia się minister finansów Andrzej Domański.

W związku z tym, że nie toczą się prace w Ministerstwie Finansów, no to zaczęły się toczyć w Ministerstwie Cyfryzacji. Jestem zainspirowany tym, co mówi pan minister Domański, to zresztą mój dobry kolega. Mówi, że trzeba więcej przychodów do budżetu państwa, więc mówię, że jest dobry przykład w Europie (...). Myślę, że w tym roku przedstawimy założenia - powiedział minister.

Rekonstrukcja rządu, praworządność i okoliczności śmierci Barbary Skrzypek

Gospodarz Popołudniowej rozmowy w RMF FM pytał swojego gościa także o kwestię zapowiadanej rekonstrukcji rządu.

Patrzę na takie rzeczy, myśląc, że to jest plotka i bajka - powiedział minister cyfryzacji z Lewicy, nawiązując do tego, że mówi się o tym, że to on zostanie nowym marszałkiem Sejmu.

Wierzę, że nowym marszałkiem będzie Włodzimierz Czarzasty. On powinien nim zostać - stwierdził Krzysztof Gawkowski.

Marek Tejchman pytał swojego gościa także o sukcesy obecnego rządu, na przykład - co z kwestią przywrócenia praworządności.

Jest pewien fundamentalny kłopot. Jak ją naprawić z prezydentem, który powiedział: ja nic nie będę naprawiał. Jeżeli chcemy ją naprawić, to musimy wygrać wybory prezydenckie. Ja kibicuję Magdalenie Biejat. Uważam, że wykonuje dobrą robotę - powiedział wicepremier.

W rozmowie został poruszony również temat okoliczności śmierci Barbary Skrzypek , bliskiej współpracowniczki Jarosława Kaczyńskiego.

Zdarzyła się sytuacja tragiczna, składam kondolencje rodzinie. Ale PiS robi z tej sytuacji hucpę polityczną (...). Uważam jednak, że przy przesłuchaniu pani Barbary Skrzypek powinien być obecny jej pełnomocnik - stwierdził gość Marka Tejchmana.

