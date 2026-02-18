Proces wdrażania programu SAFE i środki z instrumentu "Łącząc Europę", czyli unijne pieniądze na poprawę bezpieczeństwa z różnych sektorów - w jaki sposób dobrze je zainwestować? Czym różnią się oba programy? Czy warto zadłużać się na zakup sprzętu wojskowego na lata? Jaka część środków trafi do Polski z funduszy Komisji Europejskiej? W jaki sposób zabezpieczyć polski transport i energetykę? Na te i inne pytania odpowie europosłanka Koalicji Obywatelskiej Kamila Gasiuk-Pihowicz, która będzie gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM.

Kamila Gasiuk-Pihowicz / Michał Dukaczewski / RMF FM

Porozmawiamy też o kondycji koalicji rządzącej i rozpadzie Polski 2050. Kto najbardziej zawinił w ten sprawie? Czy parlamentarzystom Polski 2050 nie byłoby najkorzystniej w kolejnych wyborach dołączyć do partii Kamili Gasiuk-Pihowicz?

W Popołudniowej rozmowie w RMF FM poruszymy też temat reformy wymiaru sprawiedliwości i rozliczania polityków Prawa i Sprawiedliwości. Co zmienia kolejne wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania dla Marcina Romanowskiego w sprawie afery w Funduszu Sprawiedliwości?

