"Każde uderzenie w krę się odczuwa, ale ta jednostka jest na to przygotowana. Po to była zbudowana, żeby tę ciężką pracę wykonywać" - przyznaje RMF FM Józef Rożyński, sternik lodołamacza Manat. Od dwóch tygodni tego typu jednostki pracują na Wiśle, krusząc lód i udrażniając jej ujście do Bałtyku.

/ Stanisław Pawłowski / RMF FM

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Tygrys, Puma, Narwal, Nerpa, Manat oraz Foka wycinają w lodzie rynnę, którą kra może się swobodnie przesuwać. Lodołamacze minęły już Grudziądz. Traktujemy to jako pół roboty, bo Wisła zamarznięta jest na odcinku przeszło 200 kilometrów, a zrobione jest jakieś 100 z ułamkiem - mówi Józef Rożyński.



Pobudka o szóstej, o siódmej w lód

Nastawiamy budziki raczej na 6, żeby od 7 już ruszyć z robotą - opowiada Rożyński. Zanim jednostka odbije od nabrzeża przy śluzie w Przegalinie, mechanik sprawdza stan silnika i poziomy wszystkich płynów. Marynarze obchodzą pokład, kontrolują sprzęt, a jeśli w nocy spadł śnieg - odśnieżają statek.

Dwa lodołamacze - Manat i Nerpa - pracują przy ujściu Wisły. Cztery kolejne działają wyżej, w okolicach Grudziądza. Czołowy toruje drogę, liniowe utrzymują drożność i poszerzają koryto.

/ RZGW w Gdańsku / Facebook

Rzeka jak żywy organizm

Lód spływa z górnego biegu, aż spod Grudziądza. Nocą, przy mrozie, kry potrafią przymarzać do siebie i do brzegów.

Trzeba je po prostu tak kruszyć, żeby swobodnie spływały do morza. Nie można dopuścić do tego, żeby zrobił się zator - podkreśla sternik.

Zator to realne zagrożenie. Spiętrzona woda może podnieść poziom rzeki i doprowadzić do wylania. Jest to szczególnie ważne w kontekście Żuław, które widać z miejsca cumowania, po drugiej stronie Wisły. Tej zimy śniegu jest dużo, a roztopy mogą dodatkowo podnieść stan wody.

/ Stanisław Pawłowski / RMF FM

Najtrudniejszy odcinek to ujście rzeki - płytkie, z naniesionym przez lata piaskiem. Tam lodołamacze potrafią przez wiele godzin krążyć w jednym miejscu.

Czasami trzeba pływać pół dnia albo dłużej w kółko, żeby kruszyć, kruszyć, kruszyć, żeby lód swobodnie spływał do morza - opisuje sternik.