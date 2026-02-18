Tragedia na Grossglockner. Co wydarzyło się pod szczytem?

Jak wskazuje prokuratura w Innsbrucku, "w przeciwieństwie do swojej dziewczyny Thomas P. (miał) już duże doświadczenie w wysokogórskich wyprawach alpejskich; sam zresztą zaplanował tę na Grossglockner".

Śledczy podkreślają, że podjął się wyprawy "pomimo trudnych warunków zimowych" i zlekceważył fakt, że jego partnerka nie uczestniczyła wcześniej w wyprawie o takim stopniu trudności. Co więcej, jako bardziej doświadczony alpinista nie zawrócił ani nie wezwał pomocy w odpowiednim momencie.

Jako przewodnik wyruszył także dwie godziny za późno, nie zabrał wystarczającej ilości sprzętu oraz pozwolił swojej dziewczynie używać... miękkich butów snowboardowych, czyli sprzętu, który nie nadaje się do wysokogórskiej turystyki.

Prokuratorzy wskazują, że przy wietrze dochodzącym do 74 km/h oraz temperaturze -8 st. C (odczuwalnej -20 st. C) należało zawrócić. Para jednak kontynuowała wspinaczkę.

Obrona zaprzecza zarzutom

Obrońca Thomasa P. Kurt Jelinek podkreślił, że para wspólnie planowała wyprawę. Obaj uważali się za... odpowiednio doświadczonych, odpowiednio przygotowanych i dobrze wyposażonych - powiedział. Jak dodał, oboje mieli "odpowiednie doświadczenie alpejskie" i byli "w bardzo dobrej kondycji fizycznej".

Według obrony 18 stycznia o godz. 13:30 para dotarła do miejsca, po którym nie było już możliwości odwrotu. Żadne nie było wyczerpane ani przytłoczone, więc kontynuowali wspinaczkę - przekonywał Jelinek.

Prokuratura twierdzi, że w kryzysowym momencie mężczyzna nie wezwał pomocy ani nie nadał sygnału SOS, mimo że około 22:50 nad ich głowami przeleciał policyjny helikopter. Obrońca odpowiedział, że oboje czuli się wówczas dobrze i nie prosili o wsparcie, znajdując się już blisko szczytu.

Ostatnie godziny pod Grossglockner. Telefon na policję i zejście po pomoc

Na nagraniach z kamery internetowej widać światła latarek podczas wspinaczki. Sytuacja - jak relacjonował obrońca Thomasa P. - w pewnym momencie gwałtownie się zmieniła. Mężczyzny był zaskoczony, że jego partnerka "nagle zaczęła wykazywać coraz większe oznaki wyczerpania", a nie było możliwości odwrotu.