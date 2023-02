Jaki sygnał Biden wysłał w kierunku Władimira Putina? Nie będzie negocjacji z Rosją i Rosja musi wycofać się z terytorium Ukrainy. Co więcej, zwróciłbym uwagę na pewne powitanie w stosunku do Mołdawii. To, że trzeba także rozwiązać problemy innych państw, które w jakiś sposób były niepokojone przez Federację Rosyjską, a więc Gruzji z Osetią, a także Mołdawii. Te kraje trzeba także ustabilizować i o tym prawdopodobnie chciał napomknąć także prezydent Biden - mówił Dura.

We wtorek swoje orędzie wygłosił również Putin. Co z niego wynika? Prezydent Putin kompletnie nie przyjmuje do wiadomości tego, co się dzieje na Ukrainie. Po drugie oczywiście straszył i musimy to mieć w podświadomości. Jeden ważny sygnał poszedł rzeczywiście, że Putin nie zamierza odstąpić i sam nie przerwie tej wojny, chyba, że zostanie do tego zmuszony - mówił gość RMF FM.