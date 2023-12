"Jestem pewien, że amerykańska pomoc finansowa popłynie do Ukrainy" - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM dr Marcin Zaborowski, były dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. „Jeżeli poważnie przyjrzymy się debacie amerykańskiej, to widać, że olbrzymia część Kongresu chce kontynuować wsparcie dla Ukrainy, tylko że przy okazji chce coś ugrać dla własnych wyborców i własnej polityki wewnętrznej” – tłumaczył gość Marka Tejchmana.

Dr Zaborowski: Jestem pewien, że amerykańska pomoc finansowa popłynie do Ukrainy Michał Dukaczewski / RMF FM

Jak zauważył ekspert, "pomoc dla Kijowa przestałą być elementem bezwarunkowego wsparcia od Kongresu".

Natomiast nie zakończyła się sytuacja, w której większość Kongresu nadal optuje za przeznaczeniem bardzo silnego wsparcia dla Ukrainy, tylko warunkuje to spełnieniem pewnych warunków o znaczeniu dla polityki wewnętrznej. Nadal jest większość w Kongresie - po stronie demokratycznej - olbrzymia, po stronie republikańskiej - ponad 50 proc. - która chce, żeby te środki na Ukrainę i do Izraela dotarły. Tylko wchodzimy w trzeci rok wojny, w trzeci rok dostarczania Kijowowi wsparcia, środków, pieniędzy, żeby mógł tę wojnę kontynuować i zaczęła się taka gra polityką wewnętrzną - tłumaczył.

"Orban pokazuje, że grając w sposób skrajnie egoistyczny, można niezłe pieniądze wyciągnąć z UE"

Marek Tejchman pytał też swojego gościa o szantaż prezydenta Węgier Wiktora Orbana. Wczoraj Komisja Europejska odblokowała Węgrom 10,2 miliarda euro zamrożonych funduszy polityki spójności. Doszło do tego dzień przed tym, jak europejscy przywódcy mają omówić nową pomoc dla Ukrainy.

Mamy do czynienia z grą, w której Orban się specjalizuje. On myśli tylko o własnym interesie, o interesie własnych wyborców. Kompletnie się nie liczy z interesami UE jako całości. Okazuje się, że grając w ten sposób, można faktycznie bardzo dużo od UE uzyskać. To też jest tak, że nie do końca można tę grę prowadzić, bo w pewnym momencie UE może powiedzieć: sprawdzamy, czyli godzimy się na pomoc rzędu 50 mld euro dla Ukrainy poza ramami UE - tłumaczył gość RMF FM.

Prowadzący rozmowę pytał, czy to koniec pomysłu na federalizację Unii Europejskiej. Czy wszyscy unijny przywódcy nie zobaczyli, że warto zachować weto w kieszeni, bo można coś wymusić na KE? - dopytywał Marek Tejchman.

Pomysłu federalizacji - moim zdaniem - nigdy nie było. (...) Żadne poważnie państwo w UE nie prze do federalizacji, którymi nas tutaj straszą politycy PiS-u. To jest groźba, która moim zdaniem jest nierealizowalna - tłumaczył dr Zaborowski.

Natomiast Orban pokazuje, że grając w sposób skrajnie egoistyczny, można faktycznie niezłe pieniądze wyciągnąć z UE. Ale konsekwencją tego będzie to, że wcześniej czy później dojdzie do realizacji tego rodzaju programów poza ramami instytucyjnymi UE. Już w ten sposób Orban raz został zaszantażowany bardzo skutecznie, kiedy zgodził się na zasady funduszu odbudowy i wpisania kwestii praworządności. Wtedy Orban i premier Mateusz Morawiecki zgodzili się na to wpisanie, bo istniała realna groźna, że fundusz odbudowy będzie uzgodniony poza ramami strukturalnymi UE - dodawał.