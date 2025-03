"Państwowa Komisja Wyborcza musi przesłać do mnie wyjaśnienia, ale czytelne, a nie trzy różne stanowiska wewnętrznie sprzeczne" – powiedział minister finansów Andrzej Domański w Popołudniowej rozmowie w RMF FM, pytany o to, kiedy zostaną wypłacone pieniądze na subwencję PiS. Polityk dodał, że największe autorytety prawne, konstytucjonaliści, a także byli i obecni członkowie PKW zgłaszają wątpliwości, co do uchwały Komisji, wydanej 30 grudnia.

Andrzej Domański / Marcin Suchmiel / RMF FM 30 grudnia PKW, wykonując postanowienie Sądu Najwyższego, przyjęła sprawozdanie finansowe komitetu PiS z wyborów parlamentarnych w 2023 roku. PKW podkreśliła, że nie przesądza, czy Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN - która wydała to orzeczenie - jest sądem i nie przesądza o jego skuteczności.

Status tej Izby jest kwestionowany przez obecny rząd. Podczas rozmowy minister finansów zgodził się, że sprawa musi zostać wyjaśniona. Zaznaczył, że będzie ponawiał swoje wezwania do PKW odnośnie złożenia wyjaśnień. Gospodarz rozmowy, Marek Tejchman zwrócił uwagę, że PiS mówi o zgłoszeniu sprawy do prokuratury. PiS straszy i to, że próbuje mnie zastraszać, to wiemy, że oni takich metod używają. Ja się w żaden sposób zastraszyć nie dam. To, co bardziej mnie oburza, to, że PiS próbował zastraszyć całkowicie apolitycznych urzędników Ministerstwa Finansów, również grożąc ich prokuraturą - przekazał gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM Wydatki na zbrojenia Wczoraj Komisja Europejska mówiła o gigantycznym pakiecie, który miałby stymulować europejską obronność. W związku z tym wydatki na obronność mają się nie wliczać do unijnych reguł fiskalnych. Marek Tejchman zwrócił więc uwagę, że właściwie wszystko można byłoby podciągnąć pod te wydatki, nawet 800 plus, jako inwestycję w przyszłych rekrutów. Tu oczywiście będą bardzo precyzyjne zasady dotyczące tego, co w te wydatki można wliczać. My jako Polska już rok temu mówiliśmy o tym, że te zasady muszą być doprecyzowane - odpowiedział Andrzej Domański. Wkrótce pełne omówienie rozmowy Zobacz również: Janusz Lewandowski gościem Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24

Opracowanie: Karolina Wasyl