Bardzo szybkie tempo procedowania ustawy wprowadzającej program SAFE nie jest dobre – przekonywał w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Mariusz Błaszczak. Jeden z liderów PiS i były szef MON zapowiedział, że jego partia będzie starała się, aby w tej ustawie znalazł się zapis, że 89 proc. pieniędzy z programu trafi do polskiej zbrojeniówki. O takim scenariuszu mówią rządzący, a PiS chce powiedzieć "sprawdzam".
Program SAFE był jednym z punktów środowej Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Rząd tego samego dnia przyjął projekt ustawy, która ma ów program wprowadzić. Chodzi o niskooprocentowane kredyty żyrowane przez Unię Europejską z przeznaczeniem na zbrojenia. Polska ma uzyskać ponad 40 mld euro.
Gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM Mariusz Błaszczak jest zaniepokojony tym, że w projekcie ustawy nie ma zapisu, że spłatą pożyczki nie zostanie obciążony budżet Ministerstwa Obrony Narodowej.