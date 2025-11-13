Karol Nawrocki oświadczył, że odmawia nominacji 46 sędziów. Zapowiedział jednocześnie, że przez najbliższych pięć lat nominacji nie będą otrzymywać sędziowie, którzy kwestionują status innych sędziów. Część środowisk prawniczych uważa, że to naruszenie trójpodziału władzy. Michała Wosia, gościa Popołudniowej rozmowy w RMF FM, zapytamy m.in. o to, czy to już koniec nadziei na rozwiązanie kryzysu w wymiarze sprawiedliwości.

Wideo youtube

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek odniósł się do sprawy Zbigniewa Ziobry. "To nie osoba podejrzewana decyduje o tym, gdzie może być przesłuchiwana" - wskazał. Poseł PiS, któremu prokuratura chce postawić 26 zarzutów dotyczących nadużyć w Funduszu Sprawiedliwości, przebywa obecnie na Węgrzech. Czy były lider Solidarnej Polski nie powinien wrócić do Polski, aby stawić się przed prokuraturą?

Zbigniew Ziobro powiedział w Polsat News, że wobec Donalda Tuska i jego najbliższego otoczenia było prowadzone postępowanie. Były minister sprawiedliwości twierdzi, że szef rządu był podejrzewany o przestępstwa korupcyjne i przyjmowanie łapówek "na wielką skalę". Jakie śledztwo miał na myśli polityk PiS-u?

Na rozmowę Marka Tejchmana zapraszamy o godz. 18:02 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF FM, zasubskrybuj nasz kanał na YouTube .