Ponad 20 lat więzienia grozi mężczyźnie, który napadł z nożem na jedną z pizzerii w Lublinie. 30-latek odpowie za rozbój.

Policjanci z zatrzymanym mężczyzną / KMP Lublin / Policja

W czwartkowy wieczór napastnik wszedł do jednej z pizzerii w centrum Lublina z nożem w ręku. Zażądał od pracownika wydania pieniędzy. Jego łupem padło kilkaset złotych.

Policjanci znaleźli złodzieja w jednym z mieszkań na terenie Lublina. Okazało się, że 30-latek był wielokrotnie notowany - m.in. za rozbój. Był też poszukiwany do odbycia 2,5 roku więzienia.

Napastnik usłyszał zarzuty rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Będzie odpowiadał jako recydywista.

30-latek może trafić za kraty na ponad 20 lat. Został już tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.