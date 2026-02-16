W poniedziałek użytkownicy serwisu DownDetector - monitorującego pracę głównych platform internetowych - zaczęli masowo zgłaszać problemy z X. Wiele wskazuje na to, że awaria jest globalna.

Duża liczba zgłoszeń awarii platformy X na całym świecie / Shutterstock

Krótko przed godz. 15:00 czasu polskiego w poniedziałek użytkownicy serwisu DownDetector zaczęli zgłaszać awarię serwisu X. Nie działa on ani w wersji przeglądarkowej, ani jako aplikacja.

Liczba zgłoszeń do serwisu DownDetector między godz. 14:00 a 15:00 wzrosła z kilkunastu do ponad 40 tysięcy.

Na razie nie wiadomo, co jest przyczyną awarii. Do tej pory firma nie wydała żadnego komunikatu.