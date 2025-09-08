Czy prezydent Karol Nawrocki próbuje upokorzyć szefa MSZ Radosława Sikorskiego? Jakich propozycji można się spodziewać ze strony Kancelarii Prezydenta RP na środowym spotkaniu z MSZ ws. polityki zagranicznej? Czy prezydent Karol Nawrocki jest w stanie ustąpić w sporach z rządem Donalda Tuska? Między innymi o to Grzegorz Sroczyński zapyta w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Zbigniewa Boguckiego, szefa Kancelarii Prezydenta RP. Zapraszamy!

Nie milkną echa sporu o politykę zagraniczną na linii prezydent Karol Nawrocki - Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Czy głowa państwa próbuje upokorzyć szefa MSZ Radosława Sikorskiego? Jakich propozycji można się spodziewać ze strony Kancelarii Prezydenta RP na środowym spotkaniu z MSZ ws. polityki zagranicznej?

W rozmowie nie zabraknie pytań o to, czy prezydent jest w stanie ustąpić w dzielących obie trony sprawach. Okazuje się, że Polacy chcą kompromisu w sporze na linii prezydent Karol Nawrocki - premier Donald Tusk, co wynika z sondażu Opinia24 dla RMF FM. Większość badanych Polaków uważa, że zarówno prezydent, jak i rząd powinni ustąpić w toczącym się konflikcie.

