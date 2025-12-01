Czy walka frakcji w Prawie i Sprawiedliwości dobiegła końca? Kto komu odbiera elektorat na prawicy? Czy Konfederacja i partia Grzegorza Brauna to kandydaci na koalicjantów? A może na takiej współpracy ktoś straci? Skąd się biorą spadki PiS w sondażach? O to m.in. Grzegorz Sroczyński zapyta swojego gościa w Popołudniowej rozmowie w RMF FM. Będzie nim Janusz Cieszyński, poseł PiS.

Porozmawiamy też o problemach w ochronie zdrowia i wycieku korespondencji Ministerstwa Zdrowia z Ministerstwem Finansów. Czy ktokolwiek ma pomysł na ratowanie polskich szpitali? Czy cały system jest do przebudowy?

Poruszymy też temat sejmu z nowym marszałkiem i negocjacji pokojowych między Ukrainą a Rosją i Stanami Zjednoczonymi. Jakie są szanse na rozejm?

