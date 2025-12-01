Polska 2050 o pracy Macieja Duszczyka: Świetna robota

We wpisie dodano, że praca Duszczyka dla Polski "to pełen profesjonalizm i odwaga brania odpowiedzialności tam, gdzie inni woleli uciekać". "Świetna robota" - napisała Polska 2050. Jak ustaliła PAP, Maciej Duszczyk przestał pełnić funkcję wiceministra resortu spraw wewnętrznych i administracji z końcem listopada.

Wcześniej, na początku października Duszczyk na antenie radiowej Jedynki wspominał, że wszystko wskazuje na to, iż przejdzie do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie będzie zajmował się przewidywaniem kwestii migracyjnych. Dodał, że z "wyzwaniami migracyjnymi będziemy żyć już na lata".

To już nie jest tak, że to się skończy za rok, za dwa. Państwo musi mieć dobrze przemyślaną funkcjonalność, również instytucjonalną, w jaki sposób reagować na szybko zmieniające się okoliczności związane z migracjami - powiedział. Wiceszef MSWiA o planowanym odejściu z resortu informował już pod koniec lipca. We wpisie w mediach społecznościowych Duszczyk przekazał, że o swoim odejściu i jego terminie rozmawiał m.in. z ówczesnym marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią.

W MSWiA pracował prawie 2 lata

Prof. Maciej Duszczyk funkcję wiceministra spraw wewnętrznych i administracji sprawował od 22 grudnia 2023 roku. W resorcie odpowiadał za politykę migracyjną. Jest pracownikiem naukowym w Ośrodku Badań nad Migracjami oraz na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, a także byłym Przewodniczącym Rady Uniwersytetu Gdańskiego.

W latach 2008-2011 Duszczyk był członkiem zespołu doradców strategicznych Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, a pomiędzy 2012-2014 kierującym pracami merytorycznymi zespołu ds. wypracowania polskiej polityki migracyjnej w Kancelarii Prezydenta RP.