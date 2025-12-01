Złe wieści dla premiera Donalda Tuska. Wiceszef resortu spraw wewnętrznych i administracji Maciej Duszczyk podjął decyzje o odejściu z rządu. Informacje o decyzji polityka przekazała za pośrednictwem mediów społecznościowych partia Polska 2050, z którą dotychczasowy wiceszef MSWiA był związany. Duszczyk zakończył pracę w MSWiA z końcem listopada - ustaliła PAP.
"Maciej Duszczyk, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Polski z Polski 2050, podjął osobistą decyzję o odejściu z rządu. Dziękujemy za kawał świetnej roboty! Za ogromną wiedzę, chłodną analizę tam, gdzie była potrzebna, i merytoryczne podejście do najtrudniejszych tematów. Za odpowiedzialność i konsekwencję, z jaką tworzyłeś politykę migracyjną opartą na faktach, nie na emocjach" - napisała Polska 2050 na profilu partii na platformie X.