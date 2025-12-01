W najbliższych dniach nad Polską rozgości się tzw. "zgniły wyż" ze wschodniej Europy, który przyniesie duże zachmurzenie. We wtorek prognozowane są silne mgły. Najchłodniej będzie nocą na Podhalu - temperatura może spaść tam do -8 st. C - prognozuje synoptyk Michał Kowalczuk. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla 12 województw.

"Zgniły wyż" nad Polską / Arkadiusz Ziółek / East News

Przez najbliższe kilka dni pozostaniemy pod wpływem klina wyżowego znad wschodniej Europy. W takiej sytuacji, zwłaszcza o tej porze roku, gdy jest chłodno i wilgotno, mówi się, że wyż "gnije" - stąd potoczna nazwa "zgniły wyż". Zwykle wyż przynosi bezchmurną pogodę, natomiast jesienią i zimą często mamy do czynienia z całkowitym zachmurzeniem, głównie niskimi chmurami - wyjaśnia Kowalczuk.

W nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie będzie duże lub całkowite. Większe przejaśnienia możliwe są w Karpatach oraz na Pomorzu. W całym kraju wystąpią silne zamglenia, a na południu także osadzająca się szadź, ograniczająca miejscami widzialność do 100 metrów. Lokalnie mogą pojawić się opady mżawki powodującej gołoledź.

Temperatura minimalna wyniesie od -2 st. C w pasie od Warmii i Mazur, przez Ziemię Łódzką, po Dolny Śląsk, do około 2 st. C na krańcach południowo-wschodnich oraz nad samym morzem. W Karpatach lokalnie możliwe są spadki temperatury do -8 st. C. Wiatr słaby, zmienny, z przewagą kierunków południowych.

Mżawka i "szklanka" na drodze

We wtorek utrzyma się duże zachmurzenie. Okresowe rozpogodzenia są możliwe jedynie w Karpatach. Miejscami mogą wystąpić słabe opady mżawki. Temperatura maksymalna wyniesie od 2 st. C w centrum kraju do 2-4 st. C w pozostałych regionach. Najcieplej będzie na zachodnich krańcach Polski - do 5 st. C, a na południowym wschodzie nawet do 7 st. C.

Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, z kierunków południowo-wschodnich i wschodnich. Rano miejscami pojawią się mgły ograniczające widzialność do 100 metrów, później do około 300 metrów. Lokalnie mogą utrzymywać się przez cały dzień.

W nocy z wtorku na środę nadal pochmurno. Rozpogodzenia możliwe będą ponownie w Karpatach oraz na krańcach zachodnich. Przez całą noc utrzymywać się mogą silne zamglenia i mgły, ograniczające widzialność do 100 metrów. Na południu możliwe jest osadzanie się szadzi. Miejscami prognozowane są również opady mżawki, które mogą powodować gołoledź.

Temperatura minimalna wyniesie od -1 st. C na zachodzie do 3 st. C na wschodzie. Na Podhalu możliwe spadki temperatury nawet do -8 st. C. Wiatr ponownie będzie słaby, jedynie miejscami na wschodzie i nad morzem umiarkowany, południowo-wschodni i południowy. W rejonach podgórskich Podkarpacia możliwe są porywy wiatru.

Ostrzeżenia dla 12 województw

IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstą mgłą dla 12 województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, pomorskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego oraz świętokrzyskiego. Ostrzeżenia obowiązują od poniedziałku, od godz. 20, do wtorku do godz. 10.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia.

fot. IMGW

Z prognozy długoterminowej IMGW wynika, że w okresie świątecznym (22-28 grudnia oraz 29 grudnia - 4 stycznia) minimalna temperatura na południu kraju może spaść do -2 st. C. Szacowana suma opadów w dniach 22-28 grudnia wyniesie do 10 mm na południu, a w dniach 29 grudnia - 4 stycznia do 14 mm w tym samym regionie.