W wakacje rusza połączenie kolejowe Warszawa-Rijeka. Czy doczekamy się kolejnych tras międzynarodowych? Między innymi o tym będziemy rozmawiać w Popołudniowej rozmowie w RMF FM z ministrem infrastruktury Dariuszem Klimczakiem z Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Wideo youtube

Czy z polskich przejazdów kolejowych zniknie charakterystyczne czerwone światło? Jak pomóc polskiej branży transportowej? Co z obwodnicą Aglomeracji Warszawskiej? Czym jest program "Polskie morze"? Między innymi te pytania usłyszy Dariusz Klimczak.

Rzecz jasna poruszymy też wątek kampanii wyborczej w Polsce.

