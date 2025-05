"Myślę, że wszyscy się tego spodziewają" – powiedziała w Popołudniowej rozmowie w RMF FM wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska, pytana, czy będzie rekonstrukcja rządu. Polityk wskazała, że jej resort jest jednym z najaktywniejszych w rządzie. Rozmówczyni Marka Tejchmana mówiła też o działaniach na rzecz zwiększenia dzietności – chęci zmienienia negatywnego wizerunku bycia matką czy współpracy z ministerstwem zdrowia nad przepisami służącymi zapewnieniu bezpieczeństwa matkom.

Co dalej z rządem i koalicją?

Głęboko wierzę, że Rafał Trzaskowski w niedzielę wygra - powiedziała na początku Popołudniowej rozmowy w RMF FM Aleksandra Gajewska. Wątek wyborów pojawił się w związku z doniesieniami o planowanej rekonstrukcji rządu. Polityk Platformy Obywatelskiej przyznała w rozmowie z RMF FM, że "wszyscy się jej spodziewają", ale to nie od niej zależy, czy do niej dojdzie.

Czekam na ocenę naszych prac i kierunki dalszych działań. (...) W składzie, który mamy w ministerstwie (...), złożyliśmy jedną z największych liczb projektów, najwięcej ustaw z naszego zakresu zostało wprowadzonych - przyznała wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Gajewska nie uważa, aby stworzenie kolejnego podmiotu mającego zarządzać pracą koalicji, jakkolwiek wpłynęłoby na jej funkcjonowanie.

Myślę, że wybór prezydenta jasno na to wpłynie. Jak Rafał Trzaskowski będzie prezydentem, to skończy się takie manewrowanie argumentami, że: "Tego nie możemy teraz wnieść, a tym się nie możemy teraz zająć, a ten temat to w ogóle musi poczekać, bo prezydent na pewno tego nie podpisze" - przyznała polityk Platformy.

800+ nie dla wszystkich?

Aleksandra Gajewska nie zgodziła się z twierdzeniem, że Rafał Trzaskowski skręca ideologicznie w prawo, mówiąc dziś, że nie wszystkie ukraińskie matki powinny dostawać 800+.

(Rafał Trzaskowski) mówi o tym, że należy uszczelniać system polskich świadczeń, ponieważ nie może być tak (...), że ktoś przyjeżdża i przekracza granice Polski tylko po to, żeby dostać świadczenia - wskazała rozmówczyni Marka Tejchmana.

System pieczy zastępczej wymagałaby ok. 350 mln zł, by można go było tak usprawnić, by pomóc rodzinom zastępczym. 800 mln zł to jest coś, co pozwoliłoby mi wprowadzić taki program kilkuletni - powiedziała, zapowiadając, że będzie o te środki walczyć.

Gajewska dodał, że Polska chce mieć sprawny system monitorujący m.in. ruch ludzi przez granicę, łączący dane z ZUS-u czy straży granicznej.

Ja się temu też sprzeciwiam, żeby przeznaczać te środki na osoby, które kombinują - mówiła wiceminister w RMF FM.

