Czy Szymon Hołownia nie odda fotela marszałka Sejmu Włodzimierzowi Czarzastemu? Czy koalicja rządząca spełni postulaty Polski 2050? Co dalej z programem mieszkaniowym? Podczas piątkowej konferencji prasowej minister Krzysztof Paszyk przyznał, że przy obecnych podziałach w koalicji idea dopłat do kredytów "nie ma większości" w Sejmie. Padnie też pytanie o nieprawidłowości w liczeniu głosów. Czy powinny być powtórzone wybory? Anna Maria Żukowska będzie gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM.

