Gościem Piotra Salaka w Popołudniowej rozmowie w RMF FM będzie Bronisław Komorowski. Z byłym prezydentem porozmawiamy o relacjach między Polską a Unią Europejską - czy zablokowanie przez Brukselę wypłaty pieniędzy na KPO to realny scenariusz? Poruszymy też temat stanu wyjątkowego - czy według byłego prezydenta jego wprowadzenie to słuszna decyzja? Wreszcie zapytamy o powrót Donalda Tuska do polskiej polityki.

