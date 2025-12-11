13 grudnia mijają 2 lata od powołania wspólnego rządu Koalicji Obywatelskiej, PSL, Polski 2050 i Lewicy. Czy jest coś za co pochwaliłby gabinet Donalda Tuska? Gdzie rząd zawiódł, a gdzie odnosi zwycięstwa? Gościem w Porannej rozmowie w RMF FM będzie Przemysław Wipler, poseł Konfederacji i wiceprzewodniczący sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa. Zapraszamy!

Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Przemysław Wipler / Marcin Suchmiel / RMF FM

Czy realne jest powstanie wspólnego koalicyjnego rządu Konfederacji, PiS i partii Grzegorza Brauna po wyborach w 2027 roku? Czy nie obawia się, że Konfederacja Korony Polskiej zabiera im wyborców? Jak ocenia zamieszanie w PiS? Czy prezes Jarosław Kaczyński traci władzę?

Zapytamy także o kłopoty służby zdrowia, kolejne projekty ustaw w sprawie rynku kryptowalut i próbę odrzucenia weta prezydenta do ustawy łańcuchowej.

Poranna rozmowa w RMF FM. Gościem Przemysław Wipler

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF, subskrybuj nasz kanał na YouTube https://www.youtube.com/@RMF24Video.