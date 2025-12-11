Kiedy poznamy datę wizyty prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w Warszawie? Co będzie głównym tematem rozmów? Na jakim etapie są rozmowy na temat wysłania walczącej Ukrainie polskich samolotów MIG-29? Jak ambasador Ukrainy oceniłby obecną relację między Kijowem a Warszawą? Gościem Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24 będzie Wasyl Bodnar, ambasador Ukrainy w Polsce.

Porozmawiamy też o planie pokojowym dla Ukrainy autorstwa Donalda Trumpa i jego doradców. Co dla Kijowa jest absolutnie nie do zaakceptowania? Czy jest tak, jak mówi prezydent USA i Wołodymyr Zełenski nie zna dokładnie punktów planu pokojowego? Czy zawieszenie broni jest możliwe przed świętami?

Zapytamy też o strategię bezpieczeństwa USA i o to, co oczami ambasadora oznacza ona dla Europy? Czy Kijów wierzy w to, że państwa europejskie są w stanie wziąć na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo kontynentu?

