Drogowcy planują wprowadzenie nowej organizacji ruchu na warszawskim odcinku trasy S8. Prace na trzech fragmentach zaplanowano na rok 2026. Jak dowiedział się dziennikarz RMF MAXX Przemysław Mzyk, drogowcy mają usprawnić ruch na odcinku Wisłostrada - Marymont oraz na węzłach Modlińska i Łabiszyńska. Zlikwidowany zostanie krótki buspas.

Duże zmiany na trasie S8 / Przemysław Mzyk / RMF MAXX

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy do RMF24.pl .

Zgodnie z zapowiedziami przeanalizowaliśmy zmiany w organizacji ruchu na Trasie Toruńskiej i Trasie AK w celu poprawy płynności ruchu. Będą one wprowadzane etapowo, w zależności od warunków atmosferycznych, jak i pozyskiwanych środków finansowych - mówi RMF MAXX rzeczniczka GDDKiA w Warszawie Małgorzata Tarnowska.

Na odcinku Wisłostrada - Marymont zlikwidowany zostanie buspas i pas awaryjny. Kierowcy zyskają czwarty pas dla obu jezdni w ciągu głównej S8 pomiędzy ul. Słowackiego i ul. Mickiewicza, co powinno znacząco poprawić płynność ruchu.

Na węźle Modlińska jadący od Marek dostaną na jezdni zbiorczo-rozprowadzającej dodatkowy pas do wjazdu na most. Z kolei wjeżdżający od ul. Modlińskiej będą korzystać z jednego pasa zamiast dwóch, co poprawi przepustowość na jezdni zbiorczo-rozprowadzającej.

Zmiany czekają również kierowców na węźle Łabiszyńska. Na wlocie do skrzyżowania w kierunku Białegostoku skrajny prawy pas będzie służył również do jazdy na wprost. Na węźle Powązkowska zniknie pas awaryjny pod wiaduktem, a jezdnia włączenia z al. Prymasa Tysiąclecia zostanie połączona z nitką zjazdu na ul. Broniewskiego.

To dopiero pierwszy etap

Jest to pierwszy etap. Dalej szukamy rozwiązań usprawniających ruch na S8 w ramach prowadzonych prac projektowych S7 Kiełpin - Warszawa - dodaje rzeczniczka GDDKiA.

Zmiany zaplanowane są na przyszły rok. Z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dostałem odpowiedź, że zmiany te planowane są do wprowadzenia w drugim lub trzecim kwartale przyszłego roku - mówi RMF MAXX radny Białołęki Sebastian Gut ze stowarzyszenia Razem Dla Białołęki.

Jest to dość odległy termin, ale mam informację, że prawdopodobnie te prace będą powiązane także z wymianą nawierzchni asfaltowej na odcinku po prawej stronie Wisły - dodaje radny Gut.

Warszawski odcinek trasy S8 to najbardziej obciążona trasa w Polsce. Każdego dnia przejeżdża nim ponad 200 tysięcy aut, a kierowcy regularnie stoją w potężnych korkach.

Według ustaleń dziennikarza RMF MAXX Przemysława Mzyka w ubiegłym roku tylko na stołecznym odcinku S8 doszło do 10 wypadków i ponad 1300 kolizji.

Bezpieczeństwo na miejskim fragmencie ekspresówki mógłby poprawić odcinkowy pomiar prędkości, jednak główną przeszkodą do jego wprowadzenia jest duża liczba węzłów na tym fragmencie trasy.