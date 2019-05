Jedna osoba została poszkodowana w wypadku niewielkiej awionetki na podpoznańskim lotnisku w Ligowcu. Okoliczności zdarzenia wyjaśni m.in. komisja ds. wypadków lotniczych.

Do wypadku doszło w sobotę ok. godz. 9.00 na niewielkim lotnisku pod Poznaniem.



Jak tłumaczył rzecznik wielkopolskiej policji mł. insp. Andrzej Borowiak, "ze wstępnych informacji, jakie otrzymaliśmy, wynika, że podczas startu z wysokości kilku metrów ten samolot spadł na past startowy".



W wypadku jedna osoba została ranna.



Okoliczności zdarzenia wyjaśni m.in. komisja do spraw wypadków lotniczych.