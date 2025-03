Na skoczni zostało to przekazane FIS-owi, za bardzo nie chciał nic z tym zrobić - komentował szef Polskiego Związku Narciarskiego Adam Małysz. Pierwszy protest złożony podczas konkursu przez Polaków, Austriaków i Słoweńców dotyczył chipów. FIS odrzucił go, argumentując, że trzeba sprawdzić, czy nagrania są prawdziwe.

Okazało się, że Norwegowie mają za uszami zdecydowanie więcej. W ich kombinezonach były wszyte paski, dzięki którym naciągali stroje. Szef Pucharu Świata Sandro Pertile przyznał w Eurosporcie, że dopiero rozcięcie kombinezonów po konkursie pozwoliło na weryfikację tych informacji.

"Norwegia głównym aktorem skandalu"

"To miał być jubel na zakończenie mistrzostw u siebie w domu, lecz teraz Norwegiała stała się głównym aktorem skandalu z manipulacją kombinezonami" - skomentował dziennik "Verdens Gang".

"Norwegia jest oskarżona o oszustwo przy sprzęcie" - poinformował kanał telewizji publicznej NRK.

Dyrektor ds. skokow narciarskich przy norweskiej federacji (NSF) Jan Erik Aalbu w pierwszych wypowiedziach dla norweskich mediow podkreślił wzburzony, że "to nie była manipulacja ani oszustwo, ani techniczny doping, jak przedstawiają to nasi rywale, tylko niedostosowanie się do przepisów w taki sam sposób, który zdarzał się przy wcześniejszych dyskwalifikacje w skokach i kombinacji norweskiej".

"Zazdrość u konkurencji"

To, że mamy dobre wyniki budzi zazdrość u konkurencji i stąd te donosy i protesty nas oskarżające - dodał.

Trener Norwegów Magnus Bervig podkreślił wielokrotnie, że "to nie było żadne oszustwo, tylko zwykłe złamanie regulaminu".

Wyjaśnił w "Verdens Gang" że kontrolerzy pokazali mu kombinezony Forfanga i Lindvika z niedozwolonym szwem w kroku. Był zbyt sztywny i za mało elastyczny i tylko o to chodziło. Dyskwalifikacje w tym sporcie się zdarzają - zapewnił.

"Polacy szukają dziury w całym"

Aalbu powiedział, że nie widział filmu wideo, na którym szyte są w pośpiechu kombinezony, ale przyznał, że tak mogło się stać, "ponieważ już teraz szykowany jest sprzęt na turniej Raw Air".

Dyrektor skokow narciarskich przy FIS Sandro Pertile przyznał norweskim mediom, że decyzja o dokładnym zbadaniu kombinezonów Forfanga i Lindvika zapadła po proteście Austrii, Słowenii i Polski po obejrzeniu właśnie tego filmu. "Teraz bardzo staramy się znależć autora tego nagrania" - podkreślił. Według polskich mediów, film został opublikowany przez dziennikarza portalu Sport.pl.

Aalbu dodał kąśliwie, że akurat w Polsce sprawa została rozdmuchana do "niewiarygodnych rozmiarów". To mnie nie dziwi, ponieważ Polacy właściwie w tym sezonie nie skaczą, więc szukają dziury w całym i przede wszystkim nam zazdroszczą - podkreślił.