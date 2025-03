W wywiadzie dla Fox Business Donald Trump powiedział, że kwestię „Iranu można rozwiązać na dwa sposoby: militarnie albo zawierając umowę” uniemożliwiającą Teheranowi uzyskanie broni jądrowej. Najwyższy Przywódca ajatollah Ali Chamenei powiedział w sobotę, że Iran nie da się zastraszyć i nie podejmie negocjacji.

Ali Chamenei / -AFP / East News

Jak podały irańskie media państwowe, na spotkaniu z wysokimi rangą urzędnikami irańskimi Chamenei powiedział, że celem Waszyngtonu jest "narzucenie własnych oczekiwań", a nie faktyczne negocjacje.

"Upór niektórych rządów zmuszających zastraszeniem do negocjacji nie ma na celu rozwiązania problemów. (...) Rozmowy są dla nich drogą do nowych żądań, nie chodzi tylko o kwestię nuklearną Iranu. (...) Iran z pewnością nie zaakceptuje ich oczekiwań" - zacytowały irańskie media słowa Chameneiego, który nie odniósł się bezpośrednio do Trumpa.

W odpowiedzi na ten komentarz rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu Brian Hughes powtórzył niemal słowo w słowo twierdzenie prezydenta USA: negocjacje lub działania militarne.

Mamy nadzieję, że reżim irański będzie stawiał interesy swoich obywateli ponad terroryzm - dodał rzecznik.

Po objęciu urzędu Trump wznowił kampanię "maksymalnej presji" na Iran, którą prowadził także w czasie poprzedniej kadencji. Strategia ta zakłada odizolowanie Iranu od światowej gospodarki i zredukowanie eksportu irańskiej ropy naftowej do zera. Równocześnie prezydent USA wyraził gotowość do podjęcia rozmów z Teheranem.

W latach 2017-2021 Trump wycofał Stany Zjednoczone z porozumienia między Iranem i czołowymi mocarstwami świata, które nakładało ścisłe ograniczenia na działalność nuklearną Teheranu, w zamian za złagodzenie sankcji na kraj. Po tym, jak Trump wycofał się z porozumienia w 2018 roku i ponownie nałożył sankcje, Iran złamał i znacznie przekroczył nałożone ograniczenia.

Szef nadzoru nuklearnego ONZ Rafael Grossi stwierdził, że dyplomacji kończy się czas na nałożenie nowych ograniczeń na działalność Iranu, ponieważ Teheran nadal przyspiesza proces wzbogacania uranu do poziomu klasy nuklearnej.

Teheran twierdzi, że jego program jądrowy ma charakter czysto gospodarczy, a program rakietowy służy wyłącznie do obrony. Na Zachodzie jednak działalność Iranu postrzegana jest jako czynnik destabilizujący ogarnięty konfliktami Bliski Wschód.