Maksymilian Szwed zdobył srebrny medal lekkoatletycznych mistrzostw Europy w Apeldoorn. W biegu na 400 m. Polak uzyskał czas 45,31. Węgier Attila Molnar triumfował wynikiem 45,25. Brąz wywalczył Francuz Jimy Soudril - 45,59.

Maksymilian Szwed / Adam Warżawa / PAP

Halowy rekord Polski od 2002 roku wynosił 45,39 i należał do Marka Plawgi. Maksymilian Szwed poprawił go o 0,08 sekundy. Ustanowił też rekord Europy do lat 23.



To trzeci medal polskich lekkoatletów w czempionacie w Apeldoorn. W piątek w biegu na 60 m przez płotki Jakub Szymański wywalczył złoto, a Pia Skrzyszowska brąz.

