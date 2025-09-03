​Polskie siatkarki przegrały w ćwierćfinale mistrzostw świata z Włoszkami 0:3 (17:25, 21:25, 18:25). Ich rywalkami w Bangkoku były niekwestionowane faworytki turnieju, liderki światowego rankingu i mistrzynie olimpijskie z Paryża, która nie przegrały meczu na międzynarodowej arenie od 15 miesięcy. Polska siatkówka kobieca czeka na medal mistrzostw świata od 1962 roku.

Polki odpadły w ćwierćfinale po porażce z Włoszkami 0:3. / AA/ABACA / PAP

Pierwszego seta Biało-Czerwone przegrały 17:25. Drugi set był już bardziej zacięty, wynik długo oscylował wokół remisu, w końcu jednak Włoszki przeważyły szalę zwycięstwa na swoją stronę i wygrały tę partię do 21. W trzecim secie Włoszki nie pozwoliły sobie na odebranie inicjatywy, wygrały go do 18.

Włoszki w półfinale zagrają z Japonią, która wcześniej pokonała Holandię 3:2.

To był najtrudniejszy rywal z możliwych dla polskich siatkarek. Włoszki po raz ostatni przegrały mecz 1 czerwca 2024 roku z Brazylią 2:3 w Lidze Narodów. Od tamtej pory odniosły 33 zwycięstwa, wygrywając m.in. igrzyska olimpijskie w Paryżu i dwie edycje LN.

Również w obecnych mistrzostwach świata spisują się znakomicie. Podopieczne trenera Julio Velasco ani na chwilę nie pozwoliły sobie na dekoncentrację, nawet w fazie grupowej, w której mierzyły się ze znacznie słabszymi rywalkami. Do tej pory w czterech meczach straciły tylko jednego seta - w grupie z Belgią.

Polki, niestety, nie prezentowały w Tajlandii swojej najlepszej gry. W fazie grupowej miały problemy w spotkaniach z siatkarskimi "outsiderami" - Wietnamem i Kenią, z którymi przegrały po jednym secie. Były blisko porażki z niżej notowanymi Niemkami, chociaż finalnie pokonały je 3:2. Podobny scenariusz miał miejsce w 1/8 finału, gdy dopiero po tie-breaku wygrały z Belgią.

Polki mierzyły się z reprezentantkami Italii w półfinałach dwóch ostatnich edycji LN. W obu rywalki były zdecydowanie lepsze, podopieczne trenera Stefano Lavariniego nie były w stanie nawiązać z nimi wyrównanej walki.

W ostatniej edycji mistrzostw świata w 2022 roku Polki zakończyły swój udział właśnie na ćwierćfinale, w którym przegrały z późniejszymi triumfatorkami Serbkami. Włoszki zajęły trzecie miejsce.

Polska siatkówka kobieca czeka na medal mistrzostw świata od 1962 roku (wówczas zdobyły brąz).