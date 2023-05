"Proszę szykować więcej miejsca w alei, a my się postaramy o jej wypełnienie" - powiedział prezes PZPS Sebastian Świderski podczas uroczystości w Katowicach. Aleja Gwiazd Siatkówki w pobliżu Spodka wzbogaciła się o odciski kolejnych siatkarskich dłoni.

Sebastian Świderski (z lewej) i Paweł Papke / Karina Kąsek / RMF FM

Po raz pierwszy uhonorowano w ten sposób także siatkarki - Dorotę Świeniewicz i Małgorzatę Glinkę.

Pierwsza taka aleja została przygotowana w Miliczu w 2003 roku. W sumie liczy już 41 "odcisków". W Katowicach uroczystość odbywa się od sześciu lat. Tym razem towarzyszyła wieczornemu meczowi towarzyskiemu z Niemcami, którym polscy siatkarze inaugurują sezon reprezentacyjny. W odróżnieniu od poprzednich edycji, nad katowicką aleją w czwartek nie padało.

Odsłonięto na niej odciski dłoni także Mateusza Bieńka, Aleksandra Śliwki, Bartosza Kwolka i Pawła Papke.

Nie wszyscy uhonorowani przyjechali, przysłali nagrania wideo. To dla mnie wyjątkowy moment. Siatkówka łączy ludzi. Patrząc po twarzach, to niektórzy z państwa pamiętają nasze wyczyny, inni byli dopiero w planach. Zawsze wracam do Spodka z dumą i radością - powiedział obecny na uroczystości były reprezentant Polski Papke.

Prezes PZPS Sebastian Świderski podkreślił, że Katowice są miastem szczególnym dla wszystkich reprezentacji siatkarskich, a dla męskiej - szczególnie (mistrzostwo świata w 2014 zdobyte w Spodku).

Proszę szykować więcej miejsca w alei, a my się postaramy o jej wypełnienie. Zaczynamy sezon reprezentacyjny siatkarzy. Trudny, długi, ale - miejmy nadzieję - że zwieńczony wieloma sukcesami, medalami i tym najważniejszym - awansem do igrzysk olimpijskich - stwierdził Świderski.

Prezydent Katowic Marcin Krupa zadeklarował, że miejsca w alei nie zabraknie.

Katowice to mekka polskiej siatkówki. Mamy legendarny Spodek, prowadzącą do niego Aleję Gwiazd Siatkówki oraz wspaniałych kibiców. Siatkarskie wydarzenia to dla nas niezapomniane sportowe emocje. To właśnie dzięki dopingowi kibiców Spodek potrafi odlecieć i poprowadzić reprezentację Polski do zwycięstwa. Dla mnie osobiście emocje i wibracje Spodka podczas siatkarskich wydarzeń są czymś wyjątkowym. Trudnym do opisania. Dzisiaj wiele aren jest większych, nowocześniejszych... jednak nie tylko moje zdanie jest takie, że tu mamy wyjątkową atmosferę dla siatkówki - powiedział prezydent.

W katowickiej alei znajduje się pamiątkowa ławeczka z repliką pucharu zdobytego przez biało-czerwonych w Spodku po wygraniu mistrzostw świata w 2014 roku.