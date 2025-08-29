Niespodzianka na rozgrywanym w Krakowie siatkarskim Memoriale Huberta Jerzego Wagnera. Reprezentacja Argentyny pokonała Brazylię 3:0 (25:20, 25:22, 25:21).

Argentyna pokonała Brazylię 3:0 / Łukasz Gągulski / PAP

Na początek niespodzianka. W pierwszym meczu rozgrywanego w krakowskiej Tauron Arenie siatkarskiego XXII Memoriału Huberta Jerzego Wagnera reprezentacja Argentyny pokonała Brazylię 3:0 (25:20, 25:22, 25:21).

W drugim piątkowym spotkaniu Polska zmierzy się z Serbią. Ten mecz rozpoczyna się o 20:30.

Reprezentacje siatkarzy Polski, Argentyny, Brazylii i Serbii od piątku do niedzieli będą rywalizować w XXII Memoriale Huberta Jerzego Wagnera.

Mecze w krakowskiej Tauron Arenie dla wszystkich zespołów są ważnym testem przed wrześniowymi mistrzostwami świata na Filipinach.