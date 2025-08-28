Szkoleniowiec reprezentacji Polski, Nikola Grbić, wybrał 14 zawodników na FIVB Mistrzostwa Świata 2025 Mężczyzn, które w dniach 12-28 września będą rozgrywane na Filipinach. Do składu wrócili Bartosz Kurek i Norbert Huber.

Przed polskimi siatkarzami start w XXII Memoriale H. J. Wagnera. Będzie to jeden z ostatnich sprawdzianów przed mistrzostwami świata, które w dniach 12-28 września będą rozgrywane na Filipinach.

Znamy kadrę reprezentacji Polski na mistrzostwa świata siatkarzy

Biało-Czerwoni na mistrzostwach świata zagrają w grupie B, a ich rywalami będą Rumunia (13 września), Katar (15 września) i Holandia (17 września). W czwartek poinformowano, że Nikola Grbić wytypował 14 zawodników. Oto skład reprezentacji Polski:

  • Norbert Huber,
  • Jan Firlej,
  • Tomasz Fornal,
  • Maksymilian Granieczny,
  • Szymon Jakubiszak,
  • Jakub Kochanowski,
  • Marcin Komenda,
  • Bartosz Kurek,
  • Wilfredo Leon,
  • Jakub Nowak,
  • Jakub Popiwczak,
  • Kewin Sasak,
  • Kamil Semeniuk,
  • Artur Szalpuk.

Do fazy pucharowej awansują po dwie najlepsze drużyny z każdej z ośmiu grup. Polska grupa spotka się z grupą G, w której rywalizują Japonia, Kanada, Turcja i Libia. 

Mecze 1/8 zaplanowano w dniach 20-23 września. Ćwierćfinały rozegrane zostaną 24-25 września. Półfinały zaplanowane są w sobotę, 27 września, natomiast mecze medalowe w niedzielę, 28 września.

