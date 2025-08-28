Szkoleniowiec reprezentacji Polski, Nikola Grbić, wybrał 14 zawodników na FIVB Mistrzostwa Świata 2025 Mężczyzn, które w dniach 12-28 września będą rozgrywane na Filipinach. Do składu wrócili Bartosz Kurek i Norbert Huber.

Szkoleniowiec reprezentacji Polski Nikola Grbić / Piotr Matusewicz/East News / East News

Przed polskimi siatkarzami start w XXII Memoriale H. J. Wagnera. Będzie to jeden z ostatnich sprawdzianów przed mistrzostwami świata, które w dniach 12-28 września będą rozgrywane na Filipinach.

Znamy kadrę reprezentacji Polski na mistrzostwa świata siatkarzy

Biało-Czerwoni na mistrzostwach świata zagrają w grupie B, a ich rywalami będą Rumunia (13 września), Katar (15 września) i Holandia (17 września). W czwartek poinformowano, że Nikola Grbić wytypował 14 zawodników. Oto skład reprezentacji Polski: