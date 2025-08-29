Stolica Polski stanie się centrum jednego z najszybciej rozwijających się sportów rakietowych na świecie. W dniach 29–31 sierpnia 2025 r. na kortach Legia Tenis przy ul. Myśliwieckiej 4a odbędzie się Pickleball Polish Cup 2025 – pierwszy w Polsce międzynarodowy turniej pickleballa rangi World Pickleball Championship, który zgromadzi czołowych zawodników z Polski i Europy.

W wydarzeniu weźmie udział blisko 100 zawodników, którzy w trakcie trzech dni rozegrają prawie 400 meczów w kategoriach singlowych i deblowych.

Rywalizacja na najwyższym poziomie i pokaźna pula nagród

Turniej będzie rozgrywany w różnych kategoriach - od amatorskich (3.5 i 50+), po OPEN, w której zmierzą się najlepsi z najlepszych.

W kategorii Single Open (Kobiety i Mężczyźni) przewidziano nagrody finansowe:

I miejsce - 2000 PLN

II miejsce - 1300 PLN

III miejsce - 700 PLN

W kategorii Debel Open (Mężczyźni, Kobiety, Mikst) nagrody wyniosą:

I miejsce - 2500 PLN (na parę)

II miejsce - 1700 PLN (na parę)

III miejsce - 900 PLN (na parę)

Dodatkowo zwycięzcy otrzymają fantastyczne nagrody od partnerów. Łączna pula nagród podczas Pickleball Polish Cup 2025 to aż 50 000 PLN.

Gra nie tylko o prestiż – stawką wyjazd do Chin

W kategorii OPEN zawodnicy walczą nie tylko o pokaźne nagrody finansowe i fantastyczne nagrody rzeczowe od partnerów. Turniej w Warszawie jest częścią cyklu World Pickleball Championship Tour, a więc tylko uczestnicy tej kategorii zdobywają cenne punkty do światowego rankingu.

Na koniec sezonu 8 najlepszych zawodniczek i 8 najlepszych zawodników z Europy zostanie zaproszonych przez World Pickleball Federation na finałowy turniej do Chin (25-30 listopada 2025 r.). Federacja pokryje koszty przelotów, zakwaterowania i udziału w zawodach.

To oznacza, że stawka jest niezwykle wysoka, a w Warszawie zobaczymy czołowych graczy nie tylko z Polski, ale też z Wielkiej Brytanii, Węgier, Słowacji, Czech, Litwy, Francji, Rumunii oraz USA.

Pickleball – fenomen, który podbija świat

Pickleball to sport rakietowy, który w ekspresowym tempie zdobywa serca graczy na całym świecie. Łączy w sobie to, co najlepsze w tenisie, badmintonie i ping-pongu - szybkość, precyzję oraz świetną zabawę. Gra powstała w 1965 roku w Stanach Zjednoczonych, a dziś jest uznawana za najszybciej rozwijającą się dyscyplinę rakietową globu. Tylko w USA regularnie gra w niego już ponad 50 milionów osób, a jego popularność eksplodowała także w Kanadzie, Australii, Chinach, Japonii i w wielu krajach Europy.

To sport o prostych zasadach, które można opanować w kilka minut - wystarczy rakieta, piłeczka i kawałek twardej nawierzchni. Jest niezwykle przystępny, a przy tym daje ogromną satysfakcję i pozwala rywalizować na serio już od pierwszych rozegranych piłek. Dzięki mniejszemu boisku i krótszym rakietom gra jest bardziej dynamiczna i mniej obciążająca dla stawów niż tenis, co sprawia, że świetnie odnajdują się w niej zarówno dzieci, jak i seniorzy. Pickleball stał się więc sportem międzypokoleniowym, który łączy ludzi w każdym wieku i o różnym poziomie zaawansowania.

To jednak nie tylko rekreacja. Wokół pickleballa powstają profesjonalne ligi, a sport ten przyciągnął uwagę największych gwiazd. Grają w niego m.in. Leonardo DiCaprio, Bill Gates, George Clooney, Serena Williams, John McEnroe i Taylor Swift - pokazując, że pickleball fascynuje zarówno legendy sportu, jak i przedstawicieli młodego pokolenia. W profesjonalne rozgrywki zainwestowali też sportowi giganci - LeBron James, Kim Clijsters czy Kevin Durant. Nic dziwnego - pickleball to nie tylko gra, ale także styl życia, który łączy energię, rywalizację i ogromną dawkę pozytywnych emocji.

Pickleball w Polsce

W Polsce pickleball rozwija się w zawrotnym tempie. Korty powstają w Warszawie, Poznaniu, Łodzi, Opolu, Bydgoszczy, Kielcach, a także w mniejszych ośrodkach jak Zduńska Wola, Pszczyna czy Ustroń.

Warszawa staje się jednym z głównych ośrodków tego sportu - grać można już na Legii, w hali w Nadarzynie, na Polnej 7a, w Lavo Józefosław, a od września otwarty zostanie w RQT Spot na Bielanach pierwszy klub z czterema dedykowanymi kortami do pickleballa.

Pickleball Polish Cup 2025 to nie tylko turniej, ale i sportowe święto dla wszystkich. Widzowie będą mogli:

spróbować pickleballa w ramach bezpłatnych lekcji ,

, skorzystać z porad ekspertów i testowania sprzętu,

odpocząć w strefie chillout i foodtrucków ,

, obejrzeć mecze z trybun na ponad 1000 miejsc.

Wstęp na wydarzenie oraz udział w zajęciach wprowadzających jest całkowicie bezpłatny.




